Már Portugáliában és Skóciában is kimutatták az omikron variánst

Ausztriában, Portugáliában és Skóciában is kimutatták a koronavírus omikron variánsát – közölték az érintett országok egészségügyi hatóságai hétfőn.



Az osztrák Tirol tartományban olyan embernél azonosították a fertőzést, aki nemrégiben járt Dél-Afrikában

– közölte a bécsi kormány hétfőn.Most már rendelkezünk a szükséges eredményekkel ahhoz, hogy megerősíthessük, hogy a szombaton észlelt gyanús eset a B.1.1.529-es változat (omikron variáns) – tájékoztatott az egészségügyi minisztérium.Ausztria már pénteken lezárta határait számos dél-afrikai országból érkező utazó előtt.

Portugália hétfőn 13 esetben igazolta a koronavírus omikron változatát. Valamennyi diagnosztizált eset a lisszaboni Belenenses SAD labdarúgóklub játékosaihoz és munkatársaihoz köthető, miután az egyik játékos nemrégiben tért vissza Dél-Afrikából

– számolt be a helyi egészségügyi hatóság, a DGS. A fertőzés gyanújáról már a hét végén beszámoltak a portugál hatóságok, hétfőn pedig az INSA (országos egészségügyi intézet) bejelentette, hogy mind a 13 labdarúgónál "az aggasztó omikron változatot" igazolták.Az új vírusvariánst, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint valószínűleg világszerte terjed, a Belenenses szombati, Benfica elleni Primeira Liga-mérkőzése után regisztrálták. A mérkőzés úgy kezdődött, hogy csak kilenc Belenenses-játékos volt a pályán, mert a többiek karanténba vonultak. A félidő után csak heten tértek vissza a pályára. A mérkőzést két perccel a második félidő után félbeszakították, amikor a Benfica már 7-0-ra vezetett.A klub szóvivője elmondta, hogy 44 játékos és a személyzet, köztük ő maga is, otthon izolálta magát, és várja a tesztek megismétlését.Két-három játékosnak és két-három alkalmazottnak vannak tünetei, de semmi komoly, a többiek tünetmentesek – tette hozzá.A Benfica és a Belenenses elnökei szombaton sajtótájékoztatón közölték, hogy nem volt más választásuk, mint lejátszani a mérkőzést, különben azt kockáztatták volna, hogy "igazolatlan hiányzás" miatt büntetést kapnak. A ligát és a DGS-t hibáztatták, amiért nem engedélyezték a mérkőzés elhalasztását.

Több omikron variánssal fertőzöttet szűrtek ki Skóciában is, néhányuknak nem volt köze külföldi utazásokhoz – közölte a skót kormány hétfőn.



A tájékoztatás szerint a hat újabb fertőzött mindegyikének kapcsolatait felkutatják, hogy megállapítsák a vírus eredetét. Négy esetet találtak Lanarkshire területén, kettőt pedig Glasgow nagy részén. Ezzel kilencre emelkedett az omikron változattal fertőzöttek száma.John Swinney skót miniszterelnök-helyettes szerint az esetek egy részének nem volt köze Afrikába utazó emberekhez. Úgy vélekedett, hogy ez nyilvánvalóan további kihívásokat jelent az omikron terjedésének megállításához.

Az omikron variáns három másik esetét már kimutatták Angliában, Nottingham városában (Közép-Anglia), Chelmsfordban (Kelet-London) és egy olyan személynél, aki Londonba utazott, de azóta elhagyta Nagy-Britanniát.



Európában Németországban, Olaszországban, Dániában, Csehországban és Hollandiában is diagnosztizáltak omikronos fertőzöttet. Magyarországon egyelőre még nem mutatták ki.Angelique Coetzee dél-afrikai orvos, aki az új variánst felfedezte, arról beszélt: szokatlan, de mérsékelt tünetekkel érkeztek hozzá fertőzöttek, nem veszítették el például a szaglásukat, ellenben erős fáradtságra panaszkodtak, egy hatéves gyerek pedig lázas volt és nagyon magas volt a pulzusa. (MTI)