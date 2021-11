WHO: Ne zárják le a határokat az új koronavírus-variáns miatt!

A határok nyitva tartására szólított fel vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO), mivel világszerte szaporodnak az afrikai országokat érintő utazási korlátozások a koronavírus omikron nevű új variánsának a megjelenése miatt.



„A WHO az afrikai országok oldalán áll, és szorgalmazza, hogy hagyják nyitva a határokat” – olvasható az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének a közleményében, amely felszólítja az országokat, hogy kockázatfelmérésen alapuló tudományos megközelítéssel álljanak a kérdéshez.„Létfontosságú, hogy támogassuk az adataikat átlátható módon kezelő országokat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk: időben kapunk meg fontos adatokat” – figyelmeztetett a WHO.Az omikron variáns megjelenéséről beszámoló dél-afrikai hatóság szerint a légi járatok betiltása, amely befolyással van a gazdaságra és az idegenforgalomra, elrettentheti a jövőben az országokat attól, hogy szankcióktól félve hírt adjanak az újabb esetleges variánsok felfedezéséről.Számos – elsősorban európai – ország függesztette fel a dél-afrikai országokból érkező légi járatokat. Pénteken az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek lezárták a határaikat az Afrikának ezen térségéből érkezők előtt.A Dél-afrikai Köztársaság által először november 24-én jelentett, omikron nevet kapott új SARS-CoV-2-variánst a WHO aggasztónak ítélte, mondván gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest és az újrafertőződés fokozott kockázata is fenn áll az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.