Vezető tudósok szerint nem kell pánikba esni az Omikrontól

A dél-afrikai fertőzöttek között eddig egyetlen esetben sem okozott súlyos megbetegedést a koronavírus minap azonosított új, omikron nevű változata - mondta vasárnap Angelique Coetzee, a dél-afrikai orvosszövetség elnöke.



Az omikron vírusvariánst, amely jelentős mutációkat tartalmaz az eddigi koronavírus-variásokhoz képest, először Dél-Afrikában azonosították.Angelique Coetzee a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva elmondta: éppen azt találta feltűnőnek, hogy a rendelésein szokatlan, de rendkívül enyhe tünetekkel, főleg izomfájdalmakkal, kimerültséggel vizsgálatra jelentkező páciensek koronavírus-tesztjei lettek pozitívak.Coetzee professzor elmondta: ezután hívta fel az egészségügyi minisztérium oltásügyi tanácsadó testületének figyelmét arra, hogy a jelenleg világszerte domináns delta variánssal nem összeegyeztethető tünetekkel jelentkeznek páciensek, akiknek koronavírus-tesztjei kivétel nélkül pozitívak. Hangsúlyozta: az omikron vírusvariánssal fertőzött dél-afrikaiak közül eddig senki nem szorult kórházi kezelésre, a tüneteket mutató dél-afrikai pácienseknek rendszerint még komolyabb torokfájásuk sincs, nem gyötri őket köhögés, "legfeljebb kapar egy kicsit a torkuk", emellett nem veszítették el íz- és szaglóérzetüket sem.Angelique Coetzee hangsúlyozta a vasárnapi BBC-műsorban, hogy Dél-Afrikában praktizáló orvoskollégái is pontosan ugyanerről számoltak be, vagyis a jelenlegi összkép legfőbb jellemzője az, hogy az omikron koronavírus-variáns az eddig azonosított esetek mindegyikében rendkívül enyhe tüneteket okozott.Coetzee professzor igennel válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy mindezek alapján a gyors és radikális szigorító intézkedéseket bejelentő külföldi országok "feleslegesen estek-e pánikba". Hozzátette ugyanakkor, hogy két hét múlva többet lehet majd tudni az új vírusvariánsról.Nagy-Britanniában vasárnaptól a kormány által kijelölt, őrzött, karanténnak nyilvánított szállodákban kell eltölteniük tizenegy éjszakát azoknak, akik Dél-Afrikából és több környező országból érkeznek.Coetzee professzor vasárnapi nyilatkozata előtt vezető brit szakértők is óvtak a pánikszerű reakcióktól., az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetője, aki az egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár koronavírus-vakcinájának kifejlesztését is irányította, a BBC rádiónak szombaton azt mondta: rendkívül valószínűtlen, hogy az omikron variáns újraindítja a koronavírus-világjárványt.Pollard professzor szerint okkal lehet bízni abban, hogy a jelenlegi vakcinák továbbra is védenek a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedések ellen, hiszen az oltóanyagok az eddigi számos mutáció ellenére is nagy hatékonysággal akadályozzák meg a súlyos betegség kialakulását, ráadásul az oltóanyagokat minden bizonnyal rövid idő alatt sikerül hozzáigazítani az új variánshoz., a Liverpooli Egyetem világszerte kiemelkedő szaktekintélyként számon tartott klinikai mikrobiológus professzora ugyancsak a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: az omikron variáns megjelenése nem katasztrófa, és az egyes kollégáinak nyilatkozatai alapján megjelent, az új variánst "borzalmasnak" minősítő szalagcímek "hatalmas mértékben eltúlozzák a helyzetet".Semple professzor - aki a brit kormány készenléti helyzetekben összehívott tudományos tanácsadó testületének (SAGE) is tagja - szintén kiemelte, hogy a koronavírus elleni jelenlegi vakcinák minden bizonnyal továbbra is védelmet nyújtanak a koronavírus-fertőzésből eredő súlyos megbetegedések kialakulása ellen.Úgy fogalmazott: előfordulhat, hogy a beoltottak az omikron variáns okozta fertőződés esetén "egyszer csak náthás orrhangon kezdenek beszélni, fejfájásuk vagy akár ronda náthájuk támad", de a koronavírus elleni vakcinák változatlanul nagymértékben csökkentik a kórházi, intenzív kezelést igénylő súlyos megbetegedés, valamint a halálozás kockázatát, és ez a jövőben is így lesz., az Oxfordi Egyetem ugyancsak világszerte elismert kutató biológiaprofesszora a BBC rádiónak nyilatkozva szintén azt mondta, hogy az új vírusvariáns felbukkanása "nem ok a kétségbeesésre", mindenekelőtt azért nem, mert a jelenlegi vakcinák továbbra is hatékonyak.Naismith professzor szerint az új variáns megjelentése "rossz hír, de korántsem jelenti azt, hogy itt a végítélet napja".