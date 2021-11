Már majdnem háromezer oltatlan pedagógust függesztettek fel Ukrajnában

Az általános és középfokú oktatási intézményekben mintegy 2800 pedagógust függesztettek fel az állásából Ukrajnában, amiért nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást - közölte Szerhij Skarlet oktatási miniszter a Telegram üzenetküldő portálon.



A legtöbb pedagógust, 384-et a nyugat-ukrajnai Rivne megyében, a második legtöbbet, 281-et pedig Kijev megyében bocsátották el. Amennyiben felveszik a védőoltást, visszakaphatják az állásukat.Ukrajnában a pedagógusok is azon foglalkozásúak kategóriájába tartoznak, akik számára kötelező a védőoltás. Az oktatási szféra dolgozói novemberig kaptak haladékot arra, hogy beolttassák magukat, különben az úgynevezett országos karantén ideje alatt nem dolgozhatnak és így munkabért sem kapnak.Az adaptív, azaz régiónként a járványhelyzet súlyossága szerint eltérő korlátozásokkal járó óvintézkedések rendszerét nevezik karanténnak Ukrajnában. Ezt először tavaly március 12-én vezették be az országban, és ezután többször meghosszabbították. Legutóbb szeptember 20-án év végéig meghosszabbította a kormány.Az oktatási miniszter közölte, hogy jelenleg 1200 iskolában zajlik a tanítás távoktatásban, mert a tanári karnak nincs minden tagja beoltva. Hozzátette, hogy a pedagógusok vakcinálása folytatódik. Eddig az általános és középiskolák pedagógusainak 96,5 százaléka vett fel legalább egy dózist a védőoltásból, 86,4 százalékuk - mintegy 563 ezren - pedig teljesen immunizáltak, azaz mindkét adagot megkapták.Közben az egészségügyi tárca által közölt legfrissebb adatok szerint ötre nőtt a járványhelyzet szerinti jelenlegi legenyhébb, sárga kategóriába sorolt régiók száma az országban, ezek között van Kárpátalja is. Az eggyel súlyosabb kockázatú narancs besorolásban egy megye maradt, a régiók java része, az ország 24 megyéjéből 18, valamint a főváros Kijev viszont továbbra is a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös kategóriában van.Ukrajnában vasárnapra az eddig azonosított fertőzöttek száma 7 483-mal 3 422 023-ra, az elhunytaké négyszázzal 85 117-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint háromezerrel 426 669-re csökkent. Az elmúlt napon 3456 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 10 904 799-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 2 384 662-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Szombaton 139 476 embert oltottak be az országban.