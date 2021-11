Belgium után Hollandiában, Németországban és Csehországban is találtak Omicron-gyanús fertőzötteket

Úgy tűnik, több európai országban felbukkant már az Omicron-variáns: az általa okozott első németországi és csehországi eseteket vizsgálják a szakemberek, miközben a holland hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy a Covid-19-re pozitívan tesztelt 61 dél-afrikai utas között, akik ma érkeztek Hollandiába, van-e olyan, amelyik az új variánssal fertőződött. A Guardian számolt be az eddig ismert esetekről.



Az először Dél-Afrikában azonosított, hivatalosan B.1.1.529 néven ismert

Omicron vírust a jelentések szerint már Belgiumban, Hongkongban és Izraelben is kimutatták olyan utasoknál, akik afrikai országokból érkeztek.



Emiatt nemcsak Európa, hanem Ausztrália és több más ország is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek szombaton korlátozásokat vezettek be a Dél-Afrikai országokból érkező repülőjáratokra, az Egészségügyi Világszervezet pedig "aggodalomra okot adónak" minősítette az új variánst, amelynek felfedezése a globális tőzsdék eladását váltotta ki.

Németországban Hessen tartomány egyik minisztere szombaton azt nyilatkozta, hogy a variáns valószínűleg egy Dél-Afrikából hazatérő utazóval érkezett.



"Tegnap este több Omicron-típusú mutációt találtak egy Dél-Afrikából hazatérő utazónál"

- tweetelte, a frankfurti nemzetközi repülőtérnek otthont adó Hessen tartomány szociális ügyekért felelős minisztere.Mindeközben több tucat utazónak, akik pénteken két Dél-Afrikából érkező járattal érkeztek Hollandiába, pozitív lett a Covid-tesztje. Jelenleg is folynak a vizsgálatok annak megállapítására, hogy az amszterdami Schiphol repülőtérre érkezők között jelen van-e valamelyik fertőzöttnél az Omicron-variáns. A gépek Johannesburgból és Fokvárosból érkeztek, nem sokkal azután, hogy a holland kormány betiltotta a néhány dél-afrikai országból érkező járatokat.A helyi egészségügyi hatóság közölte, hogy azoknak, akiknek a tesztje pozitív lett, hét napig karanténban kell maradniuk, ha tüneteik vannak, és öt napig, ha nincsenek. Azokat, akiknél a teszt pozitív lett, egy őrzött, a repülőtérhez közeli elkülönített szállodában helyezték el - jelentette az NL Times.Az 539 utas, akiknek a tesztje negatív volt, hazatérhetett, vagy folytathatta útját más országokba.A fedélzeten tartózkodó utasok között volt, a New York Times globális egészségügyi riportere, aki a járvány kezdete óta először utazott repülővel. Tesztje negatív volt, de elmondta, hogy az utasokat a repülőtéren szűk helyen tartották, és sokan nem viseltek arcmaszkot. "Valószínűleg az emberek 30%-a nem visel maszkot, vagy csak a száj fölött. A holland hatóságok nem tartják be a kötelező szabályokat, mindannyian ebben a szellőzetlen helyiségben vagyunk több órája" - osztotta meg Twitteren az újságíró a holland reptéri tapasztalatát.Eközben

a Cseh Köztársaságban is vizsgálnak egy Omicron-gyanús esetet, amelyet egy Namíbiából érkező személynél fedeztek fel

- közölte szombaton, a Nemzeti Közegészségügyi Intézet szóvivője.A brit tudósok által a világjárvány kezdete óta "az eddigi legrosszabbnak" nevezett variáns felfedezése óta az országok világszerte igyekeznek utazási korlátozásokat bevezetni.Japán bejelentette, hogy szigorítja a határellenőrzést a dél-afrikai Mozambik, Malawi és Zambia országai esetében, és 10 napos karantént ír elő a beutazók számára.Az új szabályok helyi idő szerint éjféltől lépnek életbe, egy nappal azután, hogy szigorították a Dél-Afrikából, Botswanából, Eswatiniból, Zimbabwéból, Namíbiából és Lesothóból érkezők ellenőrzését.A Qatar Airways szombaton közölte, hogy megtiltotta a belépést a Dél-Afrikából, Zimbabwéból és Mozambikból érkező utasoknak.

Beutazási tilalmat vezetett be bizonyos afrikai országokból többek között az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Brazília, Törökország, Srí Lanka, Omán és Thaiföld.

Ausztrália 14 napos karantént tervez bevezetni a kilenc dél-afrikai országból érkező állampolgárok számára."Mindenki, aki nem ausztrál állampolgár vagy az általa eltartott személyek, és aki az elmúlt 14 napban olyan afrikai országokban járt, ahol az Omicron variánst kimutatták és elterjedt, nem léphet be Ausztráliába" - mondtaegészségügyi miniszter szombaton egy sajtótájékoztatón. (Guardian)