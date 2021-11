Népszavazáson döntenek a svájciak vasárnap a korlátozások megszüntetéséről

Vasárnap a svájciak népszavazáson döntenek az egyes koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetéséről, miközben az esetszámok heti szinten 40-50 százalékkal nőnek, írja a BBC.



A lakosság alig kétharmadának teljes oltottságával a svájciak rendelkeznek az egyik legalacsonyabb oltottsági aránnyal Nyugat-Európában. Most a fertőzések száma exponenciálisan növekszik, hetente 40-50%-kal emelkedik. Azt hinnénk tehát, hogy az egészségügyi miniszter új korlátozásokat tervez, mint a szomszédos Németországban, vagy akár kötelezővé teszi az oltást, mint Ausztriában.

Egyáltalán nem. Valójában Svájc vasárnap szavaz arról, hogy teljesen megszabaduljon néhány Covid-korlátozástól.



A svájci kormány a járvány kezdete óta trükkös egyensúlyozással próbál intézkedéseket bevezetni a Covid terjedésének megfékezésére, miközben hű marad a közvetlen demokrácia svájci rendszeréhez, amelyben a kormánynak kevés hivatalos hatalma van, és a népé a végső szó.

Svájcban a zárlatok sosem voltak olyan szigorúak, mint szomszédainál.

“Stand up for your self determination and your freedom. You are sovereign. Put those in their place.”-Dr. Sucharit Bhahdi. French subtitles



11.28.21 Swiss Referendum for Covid Certificates. If the #Swiss can pushback so will the world.



Vote NO#voteno pic.twitter.com/iRD4nKKoKa