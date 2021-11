Omicron lesz a neve a nagy riadalmat keltő dél-afrikai variánsnak

Omicron variáns lesz a neve a minden eddiginél több mutációt tartalmazó, Dél-Afrikából származó B.1.1.529 jelű SARS-CoV-2 vírusváltozatnak - írja a The Guardian az egészségügyi világszervezet tájékoztatása alapján. A WHO ugyanakkor hivatalosan is "aggodalomra okot adónak minősítette" az omicron variánst.



Az egészségügyi világszervezet szerint a variáns "nagyszámú mutációt tartalmaz, amelyek közül néhány aggályos", és az előzetes adatok azt sugalljak, hogy az omikron-variáns esetében nagyobb az újrafertőződés veszélye, mint a többi aggodalomra okot adó variáns esetében.Az új variánsról, amely már megjelent Európában is