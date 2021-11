Ukrajnában ötvennél is több gyerek halálát okozta a koronavírus-fertőzés

Ukrajnában a koronavírus-járvány kitörése óta több mint 150 ezer gyerek fertőződött meg a kórokozóval, és több mint ötvenen haltak bele az általa okozott betegség szövődményeibe – közölte Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke. A kiskorúak az összes megbetegedett tíz százalékát jelentik.



Az országban eddig 70 ezer, 12 évesnél idősebb kiskorú kapta meg a védőoltás mindkét dózisát, nagyjából 50 ezret pedig még csak az első adaggal oltottak be.Az egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint mostanáig az ország felnőttkorú lakosainak 42,4 százaléka adatott be magának legalább egy oltást, 34,2 százalékuk pedig már mindkét adagot megkapta.országos tiszti főorvos, az egészségügyi miniszter helyettese az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva ugyanakkor kiemelte: körülbelül 150 ezer ember az első dózis után a másodikért nem jelentkezett.Ukrajnában az elmúlt napon 15 936-tal, 3 400 340-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 608-cal 84 149-re nőtt. Az aktív betegek 439 170-en vannak, az ő számukban több mint 9 ezres csökkenés volt tapasztalható. Az elmúlt napon 3208 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 10 225 182-en adatták be maguknak a 42 millió lakosú országban, további 2 775 452-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Csütörtökön 286 121 embert oltottak be.