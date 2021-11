Lehet már késő lezárni Európát: Belgiumban azonosították az első fertőzést az afrikai variánssal

A belga hatóságok pénteken észlelték az új dél-afrikai B.1.1.529-es koronavírus-törzs által okozott első fertőzési esetét - jelentette be Frank Vandenbroucke egészségügyi miniszter, akit a Le Soir és a 7sur7 idézett. Az érintett személy egy fiatal nő, aki nem volt beoltva, és akinél enyhe, influenzaszerű tünetek jelentkeztek tizenegy nappal azután, hogy Törökországon keresztül Egyiptomba utazott.



A beteg Dél-Afrikában nem járt, és a kontinens más, déli országaival sem volt kapcsolatban. A Guardian cikke szerint a családtagjai közül senkinél nem jelentkeztek tünetek. A KU Leuven és az UZ Leuven belga egyetemek kutatói szerint a betegnek a diagnózis felállításakor nagyon magas volt a vírusterhelése.

A belga kormány pénteken új korlátozásokat vezetett be

, beleértve a bárok korai bezárását és a szórakozóhelyek teljes bezárását három hétre, hogy csökkentse a társadalmi érintkezést és megfékezze a Covid-fertőzések gyorsan terjedő negyedik hullámát."Olyan helyzettel állunk most szemben, amely rosszabb, mint a szakértők két héttel ezelőtti legpesszimistább véleménye" - mondtabelga miniszterelnök egy sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy az egészségügyi szolgálatra nehezedő terhek egyre nőnek.Az új intézkedések mindössze egy héttel a koronavírus okozta fertőzésre vonatkozó korábbi korlátozások után születtek, amelyek többek között a maszkok szélesebb körű használatát és az otthoni munkavégzés fokozását is előírják.Az új szabályok értelmében

a karácsonyi vásároknak, kulturális helyszíneknek, bároknak és éttermeknek este 11 órakor be kell zárniuk

, és egy asztalnál legfeljebb hat személy tartózkodhat. A privát partik és összejövetelek szintén tilosak, kivéve, ha esküvőről vagy temetésről van szó.Szintén pénteken az Európai Bizottság javasolta a dél-afrikai repülőjáratok felfüggesztését a B.1.1.529-es koronavírus új, "aggasztó variánsa" miatt,bejelentése szerint.Európa elkezdett fokozatosan elzárkózni a Dél-Afrikából érkező utazók elől. Franciaország sürgősen felfüggesztette hét afrikai országból, köztük a Dél-Afrikából érkező járatokat, mivel az újonnan azonosított variáns terjedését meg szeretnék akadályozni - jelentette be a francia kormány.német egészségügyi miniszter pénteki bejelentése szerint Németország is megtagadja a belépést a Dél-Afrikából érkező külföldi utazóktól, miután felfedezték a SARS-CoV-2 új - B.1.1.529-es - változatát. Olaszország hasonló intézkedést jelentett be a Dél-Afrikából érkezők ellen, és az Európai Bizottság ezt a döntést általánossá akarja tenni - írja az AFP.Az országos oltási kampány koordinátora,

Valeriu Gheorghiță pénteken az Antena 3-nak elmondta, hogy a Dél-Afrikában felfedezett koronavírus új mutációja gyorsabban terjed, mint a Delta

, és a megerősített esetek többnyire iskolákban és fiatalok körében fordulnak elő. Gheorghiță hangsúlyozta, hogy Romániában fel kell gyorsítani a vakcinázási kampányt, és növelni kell a szekvenálási kapacitást.