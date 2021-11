Olaszország fogadta be a National Geographic címlapjáról világszerte ismert afgán lányt

A National Geographic fotójáról elhíresült zöld szemű "afgán lány" megérkezett Olaszországba, jelentette be csütörtökön az olasz kormány.



kormányfő hivatala közölte, hogy Olaszország szervezte meg Sarbat Gula kimenekítését, miután a tálib hatalomátvételt követően a most már ötvenéves nő segítséget kért Afganisztán elhagyásához. Az olasz kormány abban is támogatni fogja, hogy be tudjon illeszkedni - fűzték hozzá.Sarbat Guláról 1984 decemberében készítetteamerikai fotós a National Geographic magazin címlapján megjelent, híressé vált felvételét, azt, amely nyomán

az "afganisztáni háború Mona Lisájaként" is emlegették őt. Az akkor 12 éves, vakító zöld szemű lányt egy menekülttáborban az afganisztáni-pakisztáni határon fotózta le, a felvétel a National Geographic 1985-ös júniusi számának címlapján jelent meg, és később bejárta a világsajtót.

Gula családja 1979-ben menekült Pakisztánba több ezer másik afgán családdal együtt, amikor a szovjet csapatok megszállták Afganisztánt. McCurry nem tudta a lány nevét, és hiába utazott vissza többször is a területre, nem sikerült a nyomára bukkannia. 17 évvel később, 2002-ben találta meg Gulát Pesavarban. A nő akkor férje engedélyével levette burkáját, hogy McCurry készíthessen róla egy új portrét.2016-ban a pakisztáni hatóságok azzal vádolták, hogy hamis iratokat szerzett, 15 napig börtönben ült, és elrendelték deportálását. Kabulba szállították, aholafgán államfő fogadást adott a tiszteletére az elnöki palotában, és kapott egy új lakást is.Miután az amerikai csapatok kivonulását követően a tálibok augusztusban átvették a hatalmat Afganisztánban, több nyugati országgal együtt Olaszország is részt vett több száz afgán kimenekítésében.A Gula Rómába érkezését bejelentő közleményben Draghi hivatala úgy fogalmazott, hogy egykori fotója "szimbolizálja a viszontagságokat és konfliktusokat a történelemnek abban a fejezetében, amelyet Afganisztán és az afgán nép abban az időben élt át".Gula kérését az ország elhagyásáról a civil társadalom tagjai, és különösen Afganisztánban működő nonprofit szervezetek támogatták. Kimenekítését "az afgán állampolgárokat érintő szélesebb körű evakuálási program és a kormány befogadásukra és integrációjukra vonatkozó tervének részeként Olaszország szervezte meg" - áll a közleményben.Sharbat Gula élete során menekülttáborból menekülttáborba költözött; 13 évesen ment férjhez, hat gyermeket szült, kettőt közülük elvesztett . Néhány éve férje elhunyt hepatítisz C-fertőzésben, amelytől Gula is szenved, és amiben legnagyobb lánya is meghalt 22 évesen.A CNN megkérdezte az olasz kormányt, hogy a nő családjának is menedékjogot adtak-e. Választ még nem kaptak.