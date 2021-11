Engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség a Pfizert 5 és 11 év közötti gyerekek számára

Engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség az 5 és 11 év közötti gyerekek számára a Pfizer koronavírus elleni oltását - írják nemzetközi hírügynökségek.



A csütörtöki döntés értelmében a Pfizeré lesz az első vakcina, amellyel a fent említett korosztályt be lehet oltani az Unióban.A gyógyszerügynökség jelezte, hogy a szakértők ajánlása alapján ki kell terjeszteni az oltásikampányt a gyerekek számára is.A szakértők majdnem két hónapon keresztól vizsgálták az orvosi adatokat és az esetleges mellékhatásokat az 5 és 11 év közöttieknél, mielőtt beleegyeztek volna az oltáskampány kiterjesztésébe.A gyógyszerügynökség döntését meg kell még erősítenie az Európai Bizottságnak is, de a hírek szerint ez már csak formalitás. (hírszerk.)Az Unióban a Pfizer vakcináját eddig csak a 12 év fölöttieknek engedélyezték, viszont az Egyesült Államokban és Izraelben már egy ideje használják az öt éven felöliek oltásánál is.