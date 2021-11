Továbbra is az Isztambuli Egyezmény ratifikálását követeli az ellenzék és a civilek Magyarországon

Az Európai Bizottság jövő év elején olyan, a nők elleni erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló irányelv-javaslatot terjeszt elő, amely az Isztambuli Egyezmény célkitűzéseire épül - jelentette be Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén.



A nők elleni erőszak világnapja alkalmából tartott uniós parlamenti vita keretében a biztos hangsúlyozta: a javaslat átfogó lesz, valamint biztosítani fogja, hogy a tagállamok megfelelő és hatékony eszközökkel rendelkezzenek a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemhez és az áldozatok támogatásához.Mint mondta, az Európai Bizottság már egész sor intézkedést fogadott el e téren. Ezek komoly változást hoznak a nők számára, és előmozdítják az "egyenlőség unióját" amely mentes a nők és lányok elleni erőszak minden formájától.

"Az Európa Tanács Isztambuli Egyezménye az EU számára mindig követendő mércét jelent"- tette hozzá.

Dalli elmondta továbbá, hogy a bizottság decemberben további javaslatot terjeszt elő, amely a nemi orientáción alapuló gyűlöletbeszédet és gyűlöletbűncselekményeket uniós bűncselekményeknek nyilvánítaná. Hozzátette: az Európai Bizottság ezenkívül javaslatokat fog még benyújtani az online térben történő erőszak megelőzésére, továbbá a fiúk ás lányok korai gyermekkorban történő oktatására.

Magyarország továbbra is elutasítja az isztambuli egyezményt



, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában elmondta: "mindenki egyetért azzal, hogy közös célunk a nők elleni erőszak felszámolása, de az Isztambuli Egyezmény kitételeinek kötelezővé tétele megosztó, mert olyan ideológiailag vezérelt elemeket tartalmaz, amelyek elfogadhatatlanok azoknak a keresztény elveket valló konzervatív közösségeknek, akik többek között az EP tagjai is". Véleménye szerint az egyezmény nem képes megteremteni az európai egységet, mivel nem konszenzusos megoldásokat ajánl, hanem ideológiai harcot szít. Hangsúlyozta, hogy Magyarország 2011-ben ratifikálta az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács irányelvét a nőkkel szembeni erőszakról és az ennek megelőzését elősegítő egyezmények minden olyan rendelkezését is, amely a nők érdekeit szolgálja. Magyarországon, az uniós 33 százalékos átlaggal szemben, 25 százalékos a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek száma - tette hozzá. "Magyarország harcol az erőszak visszaszorításáért, mi nem dokumentumok ratifikálásban, hanem a tettekben hiszünk" - mondta Járóka.2011. május 11-én fogadták el Isztambulban a Európa Tanács Egyezményét a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról Az Isztambuli Egyezmény magyarországi ratifikálását ellenzéki pártok és civil szervezetek továbbra is követelik. 2020 májusában a magyar parlament elutasította az egyezmény ratifikálását., az LMP parlamenti képviselője határozati javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé az egyezmény ratifikálásáról. A politikus a csütörtöki, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján tartott online sajtótájékoztatóján azt mondta: az Országgyűlés évek óta nem építi be a magyar jogrendszerbe az egyezményt, holott az fontos elemeket tartalmaz a kapcsolaton belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme szempontjából.A képviselő szerint nem elegendő, hogy a büntető törvénykönyv már szigorúbban bünteti ezeket a bűncselekményeket, sok erőszakos cselekedet ugyanis nem derül ki. A világjárvány miatti bezártság is rontott az áldozatok helyzetén - folytatta Hohn Krisztina, hangsúlyozva: a családon belüli erőszak nem magánügy; az áldozat ugyanis segítségre szorul. Ezért mindenkit arra kért, hogy ha tudomása van arról, hogy valaki erőszak áldozatává vált, ne habozzon cselekedni. A politikus a jelzőrendszer megerősítését is szükségesnek tartja.Magyarországon a nőjogi szervezetek évek óta követelik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.A Nőkért Egyesület november 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, egyben a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen globális kampány kezdetén „Egy cipőben járunk" címmel indított videokampányt.