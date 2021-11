Kijárási tilalom lép érvénybe Dél-Tirolban

Az északolasz Trentino-Alto Adigéban éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el



Este nyolc órától reggel ötig kijárási tilalom lép életbe keddtől az észak-olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) tartományban, az üzletekben kötelező az FFP2 típusú maszk használata, és lezárják a kulturális és sportlétesítményeket is - jelentette be, a tartomány elnöke hétfőn este.A szigorítás egyelőre húsz önkormányzat területén lép életbe a több mint egymillió lakosú régióban. Az intézkedés december 7-ig érvényes.Arno Kompatscher elmondta, hogy a tartományban az utóbbi egy héten megugrott a járvány terjedését mutató úgynevezett incidencia: 100 ezer lakossal számolva az újonnan azonosított betegek száma meghaladta a nyolcszázat. Hozzátette, hogy a lakosság 18 százaléka továbbra is megtagadja az oltást.Trentino-Alto Adigéban már bevezettek egyszer kijárási tilalmat: a korábbi intézkedést június 7-én vonták vissza.Keddtől kötelező lesz az FFP2-maszkok viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön hat éves kortól. Az üzletek tíz négyzetméterenként egy-egy vásárlót fogadhatnak. A vendéglátóhelyek zárt terében asztalonként legfeljebb négyen foglalhatnak helyet. A bárok, éttermek este hat óráig tarthatnak nyitva.Bezárják kapuikat a színházak, mozik, valamint a sportlétesítmények. Kötelező a biztonsági távolság betartása a szabadtéri sporttevékenység esetén is.miniszterelnök hétfőn rendkívüli egyeztetést tartott a húsz olasz tartomány elnökével. A december elsejétől várható országos korlátozásokról a csütörtöki kormányülésen döntenek, és december elsejétől vezetik be őket. A régiók az általános területi lezárások helyett különbségtételt szorgalmaznak oltottak és oltás nélküliek között.egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az emlékeztető oltást öt hónappal az utolsó adag vakcina után akarják beadni, ami a harmadik dózis beadásának felgyorsítását jelenti. Hétfőn megkezdődött a 40 és 59 év közötti korosztály harmadik oltásának beadása.