Donáth Anna a Momentum új elnöke

„A Momentum Mozgalom a mai napon megtartotta elnökségi tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttek döntésének értelmében a Momentum következő elnöke Donáth Anna lesz” - idézi a Momentum közleményét a 444.hu.



„Donáth Anna 2016 óta a Momentum oszlopos tagja, 2018-tól 2020-ig a párt alelnöke volt, 2019 májusa óta pedig a párt Európai Parlamenti képviselője.”A Momentum azután tartott tisztújító küldöttgyűlést, hogy a korábbi elnök,az ellenzéki előválasztás után távozott a posztról. Fekete-Győrt azért váltották le, mert az előválasztáson csak a szavazatok 3,39 százalékát kapta meg a miniszterelnök-jelöltek versenyében, miközben a párt egyébként kifejezetten jól szerepelt a képviselőjelöltek versenyében.A tisztújításon Donáth Anna mellettXI. kerületi alpolgármester és képviselőjelölt, valamint, a XVI. kerület önkormányzati képviselője indult az elnöki posztért. Orosz volt a Momentum ügyvivő elnöke Fekete-Győr távozása után.Bár a szavazati arányokról a párt nem közölt semmilyen adatot, a Telex információi szerint Donáth Annára a küldöttek 56,6 százaléka voksolt. Orosz Anna 28,9, Hollai Gábor 14,5 százalékot kapott. hvg.hu azt írta a választást megelőzően, hogy "bár a jelöltek programja nem nyilvános, annyi sejthető, hogy Donáth Anna megválasztása hozná a legkomolyabb változást a párt irányvonalában. Az EP-képviselő a jelenleginél jobban hangsúlyozná a

Momentum szociális érzékenységét és zöld karakterét

, míg Orosz Anna maradna az eddigi centrista önmeghatározásnál, és ebben egyetért vele Hollai Gábor is, bár ő személy szerint a 'polgári-progresszív vonalhoz' sorolja magát a párton belül".A pártban egyébként 2022 júniusában rendes tisztújítás lesz, a most megválasztott elnök mandátuma tehát csak hét hónapra szól. E hónapok legfontosabb kérdése az, hogy hogyan teljesít a Momentum a közös ellenzéki kampányban, és az előválasztás eredményével is számot vetve hogyan pozicionálja magát avezette ellenzéki együttműködésben.