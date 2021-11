Bokros: Ha az RMDSZ vezetői felismernék az erdélyi magyarság hosszú távú érdekeit, akkor nem kötnék pártjuk szekerét egy idejétmúlt önkényuralomhoz

Bokros Lajos egykori magyar pénzügyminiszter az Élet és Irodalomban közölt publicisztikát, melyben egyebek mellett Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének a Fidesz kongresszusán tett kijelentései bírálta.



Mint írta, "rettenetes kárt okozott a magyarságnak, pártját és személyét pedig politikai csődbe vitte" azzal, hogy a beszéde végén Kelemen kijelentette, hogy a Fidesz 2022-es magyarországi választási győzelme az "erdélyi magyarokon nem fog múlni".Majd "felhívta a magyar nemzet figyelmét" az alábbi szempontokra:"1. Elfogadhatatlan, hogy a romániai – igaz, kócos és zavaros, de mégiscsak – demokrácia kényelmes karosszékéből egy külhoni magyar párt vezetője arra ítéli a magyarországi társadalmat, hogy tovább éljen önkényuralmi elnyomás alatt."Majd felteszi a kérdést: ha Romániában gyűlöletkeltő populista-nacionalista önkényuralom volna, vajon mit követelne Kelemen Hunor a magyarországiaktól a nemzeti szolidaritás jegyében?"2.

Ha én erdélyi magyar lennék, kikérném magamnak, hogy az én szavazatomat bármelyik párt javára eleve borítékolja a közelgő magyarországi választásokon.

Ez akkor sem lenne elfogadható, ha Magyarország a jogállami demokrácia fénylő csillaga lenne.

Amikor azonban a magyarországi társadalom egy szélsőjobboldali önkényuralom mocskos karmai között vergődik, akkor különösen visszataszító.

"3.

Ha az RMDSZ vezetői felismernék az erdélyi magyarság hosszú távú érdekeit, akkor nem kötnék pártjuk szekerét egy idejétmúlt önkényuralomhoz, ami előbb vagy utóbb bizonyosan a történelem szemétdombjára kerül.

Majd felteszi a költői kérdést: érdeke-e az erdélyi magyaroknak, hogy vezető pártjuk is ezen a szemétdombon kössön ki?"4. Mindig lelkes híve voltam annak, hogy a Kárpát-medence magyar nemzetiségű lakosai magyar állampolgárságot kaphassanak – liberális barátaim egy része ezért folyton elmarasztalt. A választójogot is támogattam azzal a megszorítással, hogy a külhoni magyarok ne magyarországi pártokra, hanem otthonról fellépő személyekre szavazzanak."Bokros Lajos szerint viszont Kelemen Hunor most nemcsak alóla húzta ki a szőnyeget, hanem saját magát is lábon lőtte, mert felszólalása nyomán

egyre többen lesznek Magyarországon azok, akik a külhoni magyarok állampolgárságát kereken elutasítják

azon az alapon, hogy a magyar választójoggal ne lehessen visszaélni, és így beavatkozni a magyarországi belpolitikába.Vajon miért érdeke a külhoni magyarok legnagyobb pártjának még jobban megosztani az egyre gyengülő nemzetet, és veszélybe sodorni magát a külhoni állampolgárságot? - kérdezi a magyarországi politikusVégül kifejti, hogy: húsz évvel ezelőtt az erdélyi magyarok érdekében végzett munkáját elismerve az RMDSZ megajándékozta azzal, hogy tiszteletbeli tagjává fogadta.

"A Markó Béla kezéből elnyert tisztességet a magyarországi önkényuralom lakájává süllyedt és a magyar nemzet érdekeit megtagadó pártnak ezúton visszaküldöm"

- zárta véleménycikkét Bokros.