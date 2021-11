Több országban tüntettek a korlátozások ellen. Rotterdamban éles tölténnyel is lőttek a tiltakozókra

Szombat este újabb heves tiltakozó megmozdulásokra került sor több európai országban, pl. Hollandiában, Ausztriában, Horvátországban és Olaszországban a SARS-CoV-2 fertőzések növekedése okán bevezetett vagy tervezett korlátozások miatt.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy "nagyon aggódik" a SARS-CoV-2 fertőzések számának növekedése miatt a kontinensen - írja a newsweek.ro. , a szervezet regionális igazgatója a BBC-nek elmondta, hogy ha nem szigorítják az intézkedéseket Európában, akkor jövő tavaszig további 500 000 halálesetet regisztrálhatnak."A Covid-19 ismét a vezető halálozási ok lett a régiónkban" - mondta, hozzátéve, hogy "tudjuk, mit kell tenni" a vírus elleni küzdelem érdekében: oltás, maszk viselése és Covid-útlevelek használata.



Letartóztatások, kórházba szállított tüntetők és rendőrök

Szombat este Hollandia több városában is tüntetések zajlottak.A tiltakozók kerékpárokat gyújtottak fel Hága utcáin, miközben a lovas rendőrök megpróbálták feloszlatni a tömeget. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek a városban, és legalább hét embert letartóztattak.A hatóságok szerint öt rendőr megsérült.A zavargások a rotterdami megmozdulásokat követték, amelyet a város polgármestere "az erőszak orgiájaként" ítélt el. "A rendőrség a figyelmeztető mellett célzott lövéseket is leadott, mert a helyzet életveszélyes volt" - mondta a szóvivő a Reutersnek.Ennek következtében legalább három tüntető került kórházba lőtt sebekkel - közölte a rendőrség. A hatóságok vizsgálatot indítottak az incidens ügyében.Hollandiában háromhetes részleges karantént rendeltek el, miután rekordszámú fertőzést regisztráltak. A bároknak és éttermeknek este 8 órakor be kell zárniuk, és a sporteseményeket nézők nélkül tartják.Több tízezren tüntettek Bécsben, az osztrák fővárosban is, miután a kormány bejelentette, hogy új országos karantént rendel el, és 2022 februárjától kötelezővé kívánja tenni az oltást. Ez az első európai ország, amely törvényben írja elő a védőoltást.A nemzeti zászlót és "Szabadság" feliratú transzparenseket felmutatva a tüntetők azt kiáltozták, hogy "Ellenállást!" és kifütyülték a rendőröket.Hétfőn az országban 20 napos karantén lép életbe, minden nem létfontosságú üzleti létesítmény bezár, és az emberek kénytelenek lesznek otthonról dolgozni.Horvátországban több ezren vonultak végig a főváros, Zágráb utcáin, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a közszféra dolgozói számára előírt védőoltások miatt, míg Olaszországban több ezer ember gyűlt össze a Circus Maximusnál, hogy tiltakozzon a munkahelyen, a tömegközlekedésben és más helyszíneken megkövetelt igazolások ellen.A francia hatóságok több tucat rendőrt küldtek a Franciaországhoz tartozó Guadeloupe karibi szigeten kitört lázadás leverésére.Több tucat üzletet kifosztottak, néhányat pedig felgyújtottak a tegnap esti franciaországi tüntetések során.belügyminiszter elmondta, hogy a zavargásokban részt vevők közül néhányan "éles lőszert" használtak a rendőrök ellen, és "határozott" választ ígért a zavargásokra. (newsweek.ro, hírszerk.)