Bécsben a szigorított korlátozások ellen tüntettek, de a főszervező nem vehetett részt, mert Covidos lett

Mint írtuk, hétfőtől tíznapos szigorú zárlat lesz érvényben mindenkire Ausztriában, függetlenül attól, hogy beoltották-e a koronavírus ellen, vagy sem: a szigorú korlátozással nem értett mindenki egyet, ezért szombaton százezres tüntető tömeg gyűlt össze Bécs belvárosában – számol be a Telex.



A massive protest today in Vienna against the government’s new lockdown and looming police-forced vaccination. pic.twitter.com/DVRfiXI5EV