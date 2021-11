Felmentették a két fegyvertelen BLM-es tüntetőt lelövő tinédzsert

Felmentették a gyilkosság vádja és minden további vádpont alól Kyle Rittenhouse-t, akit november elején állítottak bíróság elé a tavaly augusztusi kenoshai lövöldözés miatt az Egyesült Államokban. Az ítélet szerint a 17 éves Rittenhouse egy tüntetésen önvédelemből ölt még két fegyvertelen férfit és sebesített meg egy harmadikat, aki pisztollyal közelített felé – írja az Axios.com nyomán a Telex.



Az ügyészség szerint Rittenhouse maga provokálta ki az incidenst, amikor az AR–15-ös félautomata gépkarabéllyal ment el egy autókereskedéshez, hogy – érvelése szerint – megvédje az esetleges fosztogatóktól ahalála utáni tüntetési hullámban, ahol esetenként valóban került sor fosztogatásra.Miután Rittenhouse két fegyvertelen tüntetőt is lelőtt, akik le akarták fegyverezni őt, illetve megsebesített egy harmadikat, egyszerűen hazasétált a rendőrök elől, akik nem állították meg őt. Csak másnap vették őrizetbe. Rittenhouse azonban már szabadlábon védekezhetett, mert tavaly novemberben 2 millió dollár (kb. 590 millió forint) óvadék fejében szabadlábra helyezték. Az összeget konzervatív csoportok adtak össze.Rittenhouse ugyanis kapcsolatban állt radikális szervezetekkel: a Proud Boys nevű szélsőjobboldali szervezet tagjaival pózolt, és fehér felsőbbrendűséget képviselő csoportok kézjelét mutatta fel egy wisconsini bárban – írta korábban a The Hill.A perben tucatnyi szemtanút hallgattak meg az elmúlt hetekben. Az ítélettel kapcsolatban a New York Times megjegyezte, hogy Kenosha 75 százalékban fehér – ahogyan Rittenhouse is –, igaz, a feketéket ért rendőri erőszak miatt tüntető áldozatok is fehérek voltak – ahogyan az esküdtszék többsége is.