Kötelezővé teszik az oltást Ausztriában, hétfőtől teljes lezárást vezetnek be

Hétfőtől tíznapos szigorú zárlat lesz érvényben mindenkire Ausztriában, függetlenül attól, hogy beoltották-e a koronavírus ellen, vagy sem - írja a Telex.



„Hétfőtől mindent és mindenkit bezárunk, ez szomorú, de a számok ismeretében szükséges következménye is az aktuális koronavírus-helyzetnek – mondtaosztrák szövetségi kancellár péntek délelőtt.Bár a legújabb intézkedések növelték az oltási hajlandóságot, de még mindig nem kellő mértékben. Sokáig politikai konszenzus volt arról, hogy nem akarunk kötelező védőoltást, és azt is feltételeztem, hogy az embereket rá lehet venni az oltásra – a saját érdekük, a szeretteik, illetve a társadalom védelmében is.Azonban az oltásellenes propaganda és az álhírek túl sok embert buzdítottak az oltás mellőzésére. Ezért az a döntés született, hogy

2022. február 1-től általános védőoltási kötelezettség lesz."

A hétfőtől életbe lépő általános zárlattal kapcsolatban Schallenberg elmondta, hogy a súlyos helyzetre való tekintettel nincs más lehetőség, mint a korlátozások ismételt bevezetése az oltottakra is. 10 napig mindenképpen, és ha a helyzet nem javul, akkor további 10 napra ez meghosszabbítható.Ausztria azt tervezi, hogy legfeljebb 20 napig mindenkire érvényes zárlat után, december 13-tól már nem lesznek érvényben a szigorú utazási korlátozások a beoltottak vagy felépültek számára.Az oltatlanokat azonban a 20 napos időszak után is otthon tartják, ameddig be nem oltatják magukat, ami immár nem lesz választható, hanem kötelező lesz. (telex.hu,hírszerk.)