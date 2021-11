Romániában lecsengőben a negyedik hullám, Nyugat-Európában azonban rámehet a karácsonyi ünnep

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális vezetője nyilatkozott a BBC-nek, és azt mondta, kemény tél vár Európára, hiszen az oltás ellenére továbbra is terjed a koronavírus szerte Európában. Németországban egy nap alatt 65 371 új koronavírus-fertőzöttet találtak, a WHO csütörtökön közölt adatai szerint 5 213 193 a fertőzöttek száma, 98 544 a halottaké.



„Egy komoly vészhelyzet felé haladunk” – jelezte, a német járványügyi központ, a Robert Koch Intézet vezetője, miután rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma Németországban. „Ha nem teszünk korlátozó intézkedéseket, borzalmas karácsonyunk lesz” – figyelmeztetett.

Németországban

egyetlen nap alatt 65 371 új koronavírus-fertőzöttet találtak, ezért a járványügyi központ vezetője a vendéglátó egységek bezárást szorgalmazza.ügyvezető kancellár szerdán azt mondta, hogy drámai a koronavírus-járvány negyedik hulláma alá került Németország, ezért a német parlamentben csütörtökön vitáznak, majd szavaznak arról, hogy milyen korlátozó intézkedésekkel tudják megfékezni a járványt.Bajorországból, Türingiából és Szászországból már más tartományokba kell vinni a betegeket, mert a helyi kórházak megteltek. A bajor miniszterelnök, a kereszténydemokratakatasztrófahelyzetet hirdetett. Szászországban a legalacsonyabb a beoltottak aránya, ezért a tartományban a 2G szabály van érvényben, vagyis nyilvános zárt helyekre csak beoltott vagy a fertőzésből már kigyógyult emberek mehetnek, a negatív teszteredmény már nem elég.

Ausztriában

is tovább nőtt a fertőzöttek száma, több tartományban teljes lezárásra készülnek. A betegek ellátása még az eddigieknél is nehezebb, mert az intenzív ágyak 96 százaléka foglalt. Az osztrák egészségügyi dolgozók ötperces országos demonstráción közölték, hogy se fizikailag, se mentálisan nem bírják a terhelést. „Nagyon megterhelő egész nap a covid-osztályon lenni. Nem tudunk annyit enni, amennyi energia szükséges az ottani munkához. És az a legfrusztrálóbb, hogy nagyon kevés sikeres esetünk van” - mondta egy intenzíves nővér.

Szlovákiában

Eduard Heger miniszterelnök bejelentette csütörtökön, hogy korlátozásokat vezetnek be az oltatlanok számára

Görögországban

a kormány csütörtökön rendeletben kötelezte a magánorvosokat az ország öt északi régiójában, hogy vállaljanak részt a koronavírussal fertőzött betegek ellátásban. Athén az egy hónapra szóló rendeletet az állami egészségügyi rendszerre nehezedő terhek enyhítésével indokolta.November elején a kormány szigorított a beoltatlanokra vonatkozó rendelkezéseken, az érintettek november 6-tól csak negatív koronavírusteszt felmutatásával léphetnek be a zárt közintézményekbe, így a kormányhivatalokba is, valamint a bankokba, a fodrász- és egyéb üzletekbe. A közel 11 milliós ország lakosságának körülbelül 61 százaléka kapta meg az összes szükséges oltást, jóllehet a hatóságok korábban azt remélték, hogy ez az arány az őszre eléri a 70 százalékot. Görögországban a koronavírussal fertőzöttek száma rekordokat dönt: szerdán 6682 új fertőzöttet jelentettek és 87 halálos áldozatot, így a járvány kezdete óta már 853 841 fertőzöttről és 17 012 halottról tudni.

Hollandiában

a korlátozások mindenkire vonatkoznak. A kormányfő, Mark Rutte elkerülhetetlennek nevezte, hogy visszavezessék a korábbi szabályokat, és ez a teljes lakosságot érinti függetlenül attól, hogy ki van beoltva, és ki nincs. Ez az intézkedéscsomag három hétig lesz érvényben. A kormánynak ugyanis szüksége van erre a három hétre ahhoz, hogy döntsön a további lépésekről, amelyek lelassíthatják a vírus terjedését az utána következő időszakban.Az új szabályok értelmében a vendéglátóhelyek és a szupermarketek este nyolcig lehetnek nyitva, a többi üzletnek még korábban, már este 6-kor be kell zárnia. A rendezvényeket kivétel nélkül el kell halasztani. Az iskolákat viszont nem zárják be, és a lakosság mozgását sem korlátozzák Hollandiában. ( Telex