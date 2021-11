Több ezres tüntetést tartottak az oltásellenesek Prágában, közben rekordot döntött a fertőzöttek száma

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozásokról szólt a bársonyos forradalom kezdetének 32. évfordulója Csehországban. Miközben sokan mécseseket gyújtottak a kommunista hatalom felszámolásának prágai emlékművénél, az oltásellenesek több ezres tüntetést tartottak - tudósít a Euronews.



Az országban egy hónapja robbant be a járvány negyedik hulláma, amire a kormány szigorításokkal reagált.

Hétfőtől már a teszteket sem fogadják el a Covid-mentesség igazolására, hogy növeljék az emberek oltási hajlandóságát.

„Még a kommunisták sem vették a bátorságot ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozzanak. Az embereknek már semennyi szabadságuk sincs. Tavaly nem mehettünk át egyik megyéből a másikba, a diákoknak megtiltották, hogy sportoljanak, iskolába járjanak. Ez nem szabadság. Visszajött a totalitárius rendszer" - mondta egy tüntető, egy másik pedig arról beszélt, nincs rendben, ha a nemzet ellenségeiként kezelik azokat, akik nem kérik a vakcinát.

Durvul a járvány

Kedden a laboratóriumi szűrések 22 479 új igazolt fertőzést mutattak ki Csehországban, ami a koronavírus-járvány tavaly március eleji kitörése óta a legmagasabb szám, és majdnem 50 százalékkal több az egy héttel korábbinál - áll az MTI összefoglalójában. Növekszik a kórházban kezeltek száma is, de kisebb ütemben. Az utóbbi egy hét alatt a kórházban ápoltak száma mintegy 25 százalékkal, 4425-re emelkedett. A súlyos esetek száma néhány száz. Emelkedik az elhunytak száma is, eddig 31 709 személy halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben, a halálozások száma 50-60 között mozog az utóbbi napokban.„Úgy néz ki, hogy eddigi intézkedéseink nem elegendőek" - jelentette kiügyvezető miniszterelnök. Megerősítette, hogy az egészségügyi tárca a formálódó új kormánykoalíció Covid-szakértőivel is tárgyal.Csehországban eddig 6,2 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját, 560 ezren pedig már a megerősítő, harmadik adagot is. Mintegy 240-ezren vannak, akik még csak a vakcina első adagját vették fel. A napi oltások száma 45-50 ezer között mozog. (euronews.com, hírszerk.)