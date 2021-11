Súlyosbodik a járvány Nyugat-Európában. Lejárati határidőt állapíthatnak meg az oltási igazolásokra

A nyugat-európai országokban egyre nő a koronavírus-fertőzések száma. Néhányan, mint például Ausztria és Hollandia, újra bevezették az országos korlátozásokat, mások egyelőre fontolgatják ezt



Míg Romániában a Delta-variánssal történő fertőzések száma folyamatosan csökken, addig Nyugat-, Közép- és Dél-Európa számos országában ismét riasztóan nő a fertőzések száma, ami a csökkent oltási immunitásnak és - egyes régiókban - a gyenge oltási kampányoknak tudható be - írja az europalibera.org. Egy, a Reuters által közzétett táblázat szerint Ausztria, Németország és Hollandia elérte a Covid-járvány negyedik hullámának csúcspontját.Hollandia november 13-tól, szombattól a teljes lakosságra vonatkozó korlátozó intézkedéseket vezetett be. Például a nem alapvető fontosságú üzletek 18 órakor, a szupermarketek, kávézók és éttermek 20 órakor be kell zárjanak.A múlt hétvégén, november 6-7-én tüntetések törtek ki országszerte, miutánholland miniszterelnök bejelentette, hogy korlátozó intézkedéseket terveznek.osztrák kancellár is bejelentette, hogy hétfőtől korlátozásokat vezetnek be az oltatlanokkal szemben, mivel egyre több a megbetegedés. Szombaton, november 13-án a bécsi hatóságok 24 óra alatt 13 152 új megbetegedést regisztráltak, ami a legmagasabb szám a járvány kezdete óta.Az új korlátozások értelmében a be nem oltott emberek csak azért hagyhatják el otthonukat, hogy munkába menjenek vagy alapvető bevásárlásokat intézzenek. Schallenberg elmondta, hogy a korlátozások egyelőre 10 napig érvényesek, és körülbelül kétmillió embert érintenek."Növelnünk kell az oltási arányt. Ez szégyenletesen alacsony" - mondta egy vasárnapi sajtótájékoztatón. Ausztria lakosságának mintegy 65%-a van beoltva, ami az egyik legalacsonyabb arány Nyugat-Európában.Sok osztrák szkeptikus az oltóanyagokkal kapcsolatban, kételyeiket pedig a szélsőjobboldali Szabadság Párt is táplálja. Az alakulat a harmadik a parlamenti mandátumok számát tekintve.osztrák egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 12 év alattiak mentesülnek a kormány által elfogadott új intézkedések alól. A kritikusok úgy vélik, hogy nem lesz sikeres a végrehajtásuk, mivel nehéz lesz ellenőrizni.belügyminiszter szerint a rendőrség rutinellenőrzéseket fog végezni.

Németországban az elmúlt 24 órában a fertőzöttségi arány elérte a 303 esetet 100 000 lakosra vetítve, ami a Covid-járvány kezdete óta az országos szinten mért legmagasabb arány.

A körülményekre való tekintettel, Németország leendő szociáldemokrata párti (SPD) kancellárja azt javasolja, hogy a rendkívüli állapotot új korlátozásokkal váltsák fel."Még ha a helyzet most más is, mert nagyon sokan beoltották magukat, nem jó" - mondta Scholz november 11-én, csütörtökön. - Ez különösen azért van így, mert eddig nem oltottak be elég embert."Németországban a lakosság 67,5%-a van beoltva a teljes oltási ütemterv szerint.

Oltási igazolások és csökkenő immunitás

Számos nyugati országban, ahol az oltási kampány csaknem egy évvel ezelőtt elkezdődött, a vakcinák beadásával szerzett immunitás jelentősen lecsökkent . Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az Astra Zeneca szérumával végzett oltásból származó antitestek száma jelentősen gyorsabban csökken, mint a Pfizerrel végzett oltásból származó antitesteké. Ezenkívül több európai ország hatóságai késleltették a 60 év feletti személyek harmadik adag vakcinával történő oltásának megkezdését, ami a SARS-CoV-2 elleni mesterségesen szerzett immunitás elvesztéséhez vezetett.

Ezért több ország tervezi az oltási igazolások lejárati határidejének bevezetését.

November 9-én, keddenfrancia elnök bejelentette, hogy új oltási követelményeket vezet be Franciaországban, többek között azt a javaslatot, hogy a 65 év felettiek oltási bizonyítványa érvényét veszti, ha nem kapták meg a harmadik oltást."Ha több mint hat hónappal ezelőtt oltatták be magukat, arra biztatom önöket, hogy tegyék meg újra" - mondta Macron beszédében.Úgy tűnik, hogy ugyanezt az intézkedést akarja bevezeti az athéni kormány is. A múlt hétengörög miniszterelnök azt mondta, hogy kormánya fontolgatja az oltási igazolás lejárati idejének bevezetését, amellyel a görögök jelenleg szabadon mehetnek be éttermekbe, bárokba, boltokba vagy edzőtermekbe. Az eredeti javaslat az ellenzéki Sziriza párttól származott.Bár számos uniós ország döntött úgy, hogy elfogadják a külföldi utazók esetén az oltási igazolást, a járványügyi helyzettől függően ezek további korlátozásokat vezethetnek be.Az Európai Bizottság nem döntött az igazolások érvényességi idejének korlátozásáról, de felszólította az uniós tagállamokat, hogy igazítsák egymáséhoz a szabad mozgásra vonatkozó politikáikat."Az egészségügyi és oltási politika nemzeti hatáskörbe tartozik" - mondtabizottsági szóvivő. - Elejétől fogva magyarázzuk, hogy a tagállamok először egymással beszéljenek, és csak utána forduljanak hozzánk".



Az igazolások lejárati idejének bevezetése azzal a kockázattal jár, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, mivel a különböző gyógyszergyártók által előállított szérumok különböző hosszúságú védelmet nyújtanak.

