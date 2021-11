Érvényesült a papírforma: újraválasztották az egyedüli jelölt Orbán Viktort a Fidesz-kongresszuson

Újraválasztották Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fidesz elnökének vasárnap a magyarországi kormánypárt 29., tisztújító kongresszusán, Budapesten. Alelnöknek Gál Kingát, Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Kósa Lajost választották meg.



Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, Orbán Viktor és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az elnöki posztra egyedül Orbán Viktort jelölték.

Kelemen Hunor azt kérte a Fidesztől, győzzetek, rajtunk nem fog múlni!



Az elmúlt bő egy évtizedben a Fidesz az összes lényeges kérdésben a helyes utat választotta - jelentette ki, az RMDSZ elnöke a Fidesz vasárnapi budapesti kongresszusán.Kelemen Hunor bátornak, előremutatónak és felelősnek ítélte azt a paradigmaváltást, amelyet a kormány bő tíz éve a nemzetpolitikában végrehajtott. Annak helyességét az idő visszaigazolta - mondta. A Kárpát-medencei magyar közösségek ennek köszönhetően ma már magukra találtak.Szólt az állampolgárság könnyített felvételének lehetőségéről, amelyet történelmi igazságtételként értékelt, és amely - mint mondta - megerősítette a nemzeti szolidaritást. Beszélt a kulturális és nyelvi identitás megőrzését segítő intézkedésekről, úgy értékelve: "számtalanszor éreztük, hogy a legnagyobb kihívások idején volt kire támaszkodni".Beszélt a sporttámogatásokról is, amelyek új perspektívát nyitottak a Kárpát-medencei magyar közösségeknek és a gazdaságfejlesztési programokról, amelyek a versenyképességet növelték.A paradigmaváltáshoz szükségesek a partnerek - mutatott rá, hozzátéve, az erős magyar közösség építése szoros partneri és baráti kapcsolatokat teremtett.Kelemen Hunor az elmúlt évtized nemzetpolitikáját úgy írta le: nemzeti szolidaritás, bizalom, bátorság, remény és közös felelősség.Szólt a jövő nagy ideológiai csatáiról is, amelyek már napjainkban is megjelentek: a tágan vett görög-zsidó-római hagyomány és örökség megvédéséről, amely Európát és a Nyugatot erőssé és meghatározóvá tette.Azt mondta: aki ennek hátat fordít, nemcsak a múltat törli el, de felszámolja a jelent és kilátástalanná teszi a jövőt. Mindazok, akik ezt a hagyományt őrzik, a jó oldalon állnak - mondta. Orbán Viktor ebben a csatában is élen jár, és az idő ebben is igazolni fogja politikája helyességét - jelentette ki.Azt mondta: az elmúlt bő egy évtizedben a Fidesz az összes lényeges kérdésben a helyes utat választotta. De semmi sem végleges, a politikában semmit sem adnak harc nélkül - emlékeztetett. Ezért a határon túli magyar nemzeti közösségek érdekében azt kérte: "győzzetek". Úgy fogalmazott: "ahogy ismerem az erdélyi magyarokat, rajtunk biztos nem fog múlni".