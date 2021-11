Eddig 112 ezer halálesetet előztek meg az oltáskampánnyal Nagy-Britanniában

A szombaton közölt legfrissebb adatok szerint elérte a 80 százalékot a 12 évnél idősebb brit lakosságon belül azoknak az aránya, akiknek a koronavírus elleni oltás két adagját beadták. Több mint 20 százalék a harmadik, hatáserősítő vakcinadózist is megkapta. Az eddig beadott első, második és harmadik oltási adagok együttes száma meghaladta a 108 milliót Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium szombat este közzétett részletes adatai szerint a nagy-britanniai oltási kampány tavaly december 8-i kezdete óta az első oltási adagból eddig 50 525 259-en részesültek.Közülük 45 985 795-en a második, 12 164 586-an a harmadik dózist is megkapták, így eddig összesen 108 675 640 adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásból.A szombat esti ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy a 12 éven felüli brit lakosság 80 százaléka megkapta a két első oltási dózist, három vakcinaadagban e korcsoport tagjainak 21,2 százaléka részesült.Laboratóriumi vizsgálatokkal eddig több mint 9,5 millió koronavírus-fertőzést mutattak ki országszerte, és a járványnak a szombati adatsor összeállításáig 142 835 halálos áldozata volt Nagy-Britanniában.Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) friss becslése szerint azonban a nagy-britanniai oltási program több mint 112 ezer további halálesetet és 24,7 millió fertőződést akadályozott meg, emellett 143 600 olyan súlyos megbetegedésnek vette elejét, amely kórházi ellátást tett volna szükségessé.A brit egészségügyi minisztérium szombat esti beszámolója szerint az elmúlt egy napban 38 351, az utóbbi egy hétben 256 207 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki országszerte.A heti adat gyakorlatilag stagnálást jelez a múlt szombaton zárult egyheti időszakban szűrővizsgálattal azonosított új fertőződések számával összemérve, a Covid-19 betegség okozta halálesetek heti száma ugyanakkor 94-gyel, 7,9 százalékkal 1092-re, az elmúlt hét napban újonnan kórházba került betegeké 965-tel, 13,2 százalékkal 6334-re csökkent.A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) legfrissebb számításai szerint az Angliára kiszámított R reprodukciós ráta is csökkent: jelenleg 0,8 és 1 között jár az előző héten kimutatott 0,9-1,1 helyett.Ennek elsődleges jelentőségét az adja, hogy a becslési sáv alsó értéke még távolabb került a kritikus 1-es szinttől, és a felső érték sem haladja már meg az 1-et.Az új becslés azt mutatja, hogy tíz fertőzött átlagosan 8-10 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést, vagyis ha a becslési sáv két szélső értéke közül az alsó az igaz, akkor a koronavírus-járvány angliai terjedési üteme lassul.A SAGE számítási módszertana szerint a 0,8-1 közötti R ráta azt jelenti, hogy az újonnan bekövetkező koronavírus-fertőzések száma Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb országában - minden egyes nap 3 százalékos csökkenés és 1 százalékos emelkedés között járhat.