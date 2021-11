Újabb fejezet a lengyel-belarusz humanitárius válságban: a BBC szerint több menekült fagyott halálra

A lengyel rendőrség Twitteren számolt be arról, hogy egy szíriából érkező menekült holttestére bukkantak a belarusz határhoz közel, Wolka Terechowska körzetében – közvetít a Hotnews.



Bár a halál beálltának pontos okát még nem közölték a hivatalos szervek, a BBC rámutat: a fehérorosz és lengyel határ között ragadt menekültek közül legalább 9-en haltak meg a fagy miatt, a gyanú szerint a szíriai férfi esetében is a fagyos időjárás játszhatott közre.Az újabb humanitárius válsághelyzet már körülbelül egy hete tart a két ország között. A történet ott kezdődött , hogy belorusz fegyveres erők vadászkutyákkal több ezer menekültet tereltek a lengyel határ felé, akik azért érkeztek repülőkkel az országba, hogy az Európai Unióba bejussanak. A lengyel hatóságok a helyzetet azonban úgy értékelték, hogy az ország határainak a megsértéséről van szó, ezért számos rendfenntartó erőhöz tartozó különítményt – 28 ezer embert – vezényeltek a határ védelmére. A menekülő emberek így két ország közé, két fegyveres erő közé kerültek.Nemzetközi lapok beszámolói szerintmindezt azért szorgalmazta, hogy nyomást gyakoroljon az EU-ra, ami kezdetekben nagyon szigorú kereskedelmi szankciókat vezetett be Fehéroroszország ellen.Arról is írnak, hogy a két határ között maradt menedékkérők főként Irakból és Törökországból érkeztek közvetlen járatokkal Minszkbe, mert nagyon laza vízumszabályokat alkalmaztak a beloruszok.Pénteken végül Törökország bejelentette: nem árusítanak jegyeket a Törökország-Fehéroroszország közötti járatokra a menekültkérőknek, ugyanakkor felszólították a fehérorosz állami légitársaságot is, hogy függesszék fel az iraki, szíriai és jemeni állampolgárok utazását is.A török illetékesek bejelentését üdvözölte az EU, majd kijelentették: hétfőn újabb szankciókat léptetnek életbe Lukasenka rezsimje ellen.