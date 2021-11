Lemondott a cseh kormány. Konzervatív politológus lesz a következő kormányfő

Benyújtotta lemondását csütörtökön az Andrej Babis vezette cseh koalíciós kormány. Erről a kormány kora reggeli ülésén született döntés, és a hivatalos lemondólevelet azonnal el is küldték Milos Zeman államfőnek - jelentették be a kormányülés után kiadott közleményben.



Petr Fiala egyetemi tanár, a politikatudomány professzora, konzervatív politikus, 2014 óta a mérsékelt euroszkeptikus Polgári Demokratikus Párt (Občanská demokratická strana, ODS) elnöke.

Zeman elfogadta Babis kormányának lemondását, s egyben ügyvezetéssel bízta meg azt az új kormány megalakulásáig - közölte délután az elnöki iroda.Babis már korábban közölte, hogy kormánya lemondását írásban nyújtja be az október 10. óta a prágai Központi Katonai Kórházban kezelt államfőnek.A kormány lemondásához az októberi választások eredménye alapján megalakult új képviselőház hivatalos megalakulása és elnökségének megválasztása nyitotta meg az utat. A cseh parlamenti alsóház új elnökévé szerdánt, a jobboldali TOP 09 párt 37 éves vezetőjét választották meg.Az október 8-9-én lezajlott képviselőházi választásokat 27,8 százalékkal a hárompárti, jobbközép Spolu koalíció (ODS, KDU-CSL, TOP 09) nyerte meg, amely a harmadik helyen végzett kétpárti PirSTAN koalícióval (Kalózok, Polgármesterek és Függetlenek - 15,6 százalék) tárgyal az új kormánykoalíció létrehozásáról. Kormányfőjelöltjük az 57 éves, az ODS elnöke, aki az államfőtől kedden már megbízást is kapott a kormányalakítási tárgyalásokra. Az öt párt koalíciós szerződését hétfőn írták alá. Petr Fiala azzal számol, hogy az általa vezetett kormány még karácsony előtt hivatalba léphet.Fiala csütörtökön azt is elmondta újságíróknak, hogy várhatóan már a jövő héten találkozik a kórházban Milos Zemannal, és ismerteti vele az új kormány megalakítása körüli részleteket. Zeman állapota a szerdai orvosi jelentések szerint javult, ezért hétfőn az intenzív osztályról áthelyezik a hosszabb kórházi kezelést igénylő betegek osztályára, ahol az elnök már látogatókat is fogadhat.Andrej Babis a 2017-es választások után alakított kormányt, miután az általa vezetett ANO mozgalom megnyerte a voksolást. Az első próbálkozásra Babis nem talált koalíciós partnert. Az ANO kisebbségi kabinetje 2018 januárjában nem kapta meg a képviselőház bizalmát, és néhány hónap múlva lemondott. Az ANO ezt követően a Cseh Szociáldemokrata Párttal (CSSD) alakított kisebbségi kormányt, amely a kommunista párt (KSCM) külső támogatásának köszönhetően 2018 júliusában bizalmat kapott a parlamentben, és a választási ciklus végéig hatalmon maradt.Az idei választásokon az ANO 27,1 százalékkal a második lett, és ellenzékbe vonult. A három tömörülésen kívül még a Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) jutott be az alsóházba 9,6 százalékkal.