A lengyel-belarusz ügy miatt ülésezik az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Rendkívüli ülést tart csütörtökön az ENSZ Biztonsági Tanácsa a lengyel-belarusz határon kialakult helyzet ügyében - írja az Euronews. Az Észtország, Franciaország és Írország kérésére összehívott ülést zárt ajtók mögött tartják meg.



A Deutsche Welle német közszolgálati műsorszolgáltató jelentette szerda este NATO-forrásokra hivatkozva, hogy a lengyel hatóságok átadták a katonai szövetségnek a határhelyzettel kapcsolatos információikat.A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Litvánia, Lengyelország és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük az Iraki Kurdisztánból, de Szíriából és afrikai országokból is jönnek, és vannak köztük nők és gyerekek is. Az Európai Unió azzal vádolja Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnököt, hogy Minszk szervezi a migránsok szállítását a határra, megtorlásul a Minszk ellen elrendelt nyugati büntetőintézkedésekért.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán washingtoni tárgyalásain bejelentette, hogy az Európai Unió a jövő héten kiterjeszti a Fehéroroszország elleni szankciókat.A válság Lengyelországban a legsúlyosabb, több ezer migráns tartózkodik a határ fehérorosz oldalán, és közben egyre hidegebb van, fagyosak az éjszakák. Az elmúlt napokban az ott várakozók többször megpróbáltak áttörni a határon létesített szögesdrótkerítésen. Sokaknak sikerült is áttörniük, de a lengyel hatóságok a többségüket elfogták.A Gazeta Wyborcza lengyel napilap szerdai összesítése szerint az elmúlt hetekben legalább tíz halálos áldozata volt a határ térségében kialakult válságos helyzetnek. Heten közülük a határ lengyelországi oldalán haltak meg.Szerda este a lengyel rendőrség egy Covid-mentőben bukkant rá 18 határsértőre. Őket és az embercsempészeket - két lengyel állampolgárt - őrizetbe vették.