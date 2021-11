Románia elvesztette a pert, melyet a nemzeti régiók ügyében indított

Románia a saját külpolitikai tekintélyét rombolja, amikor az európai polgári kezdeményezésekkel szemben pereskedik, és rendre elveszíti ezeket a pereket - jelentette ki egy szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés bizottságának képviselője annak a pernek a kapcsán, amelyet Románia szerdán veszített el az Európai Unió luxembourgi törvényszékén.



Románia azt kérte az EU Törvényszékétől, hogy semmisítse meg az Európai Bizottság (EB) határozatát, amellyel nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról indított polgári kezdeményezést. E 2019-ben történt nyilvántartásba vétel után kezdődhetett el a kezdeményezést támogató aláírások gyűjtése., aki egyben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke - az MTI-hez eljuttatott közleményében - emlékeztetett rá, hogy ez immár a negyedik olyan per, amelyben Románia a polgári kezdeményezésekkel szemben pereskedik, és amelyet az ország elveszít. Két perben az EB melletti beavatkozóként volt pervesztes, kettőben pedig felperesként."A mi számunkra a kérdés, hogy ebből tanulnak-e valamit Románia kormányai és a román politikai osztály? Tanulnak-e valamit abból, hogy a presztízsveszteséggel Románia külpolitikai tekintélyét rombolják, és felébred-e bennük a szándék, hogy kilábaljanak a folyamatos válságból?" - tette fel a kérdést Izsák Balázs.Hozzátette: a Székely Nemzeti Tanács célkitűzése, hogy alkotmányos eszközökkel, párbeszéd útján érje el Székelyföld területi autonómiáját. A polgári kezdeményezés, amely a nemzeti régiók gazdasági emancipációját szolgálná, Székelyföld esetében szintén az autonómia felé vezet. Izsák Balázs szerint a kezdeményezés Romániának, Spanyolországnak, Olaszországnak és más EU-tagállamoknak, valamint magának az EU-nak is azt kínálja, hogy konfrontáció helyett válasszák a fejlesztés, az építés útját. Úgy vélte: ennek a megértését nem csak a többségi nacionalizmus, hanem a globalizmust támogató "progresszív" ideológia is gátolja, amely tehetetlenségre kárhoztatja és a válságok megoldására képtelenné teszi az Európai Bizottságot."A pert Románia veszítette el, de az igazi vesztes a román állampolgárok közössége. Ezzel szemben a Székely Nemzeti Tanács ismeri a felfelé vezető utat" - áll a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóról kiadott közleményben.Románia 2019 júliusában nyújtott be keresetet az Európai Unió Törvényszékéhez, azt kérve, hogy semmisítse meg a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló EB-határozatot. Az első fokon eljáró törvényszék szerdán elutasította a keresetet. A pereskedés idején a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést több mint 1,4 millió EU-s polgár támogatta aláírásával, és a megkövetelt hét helyett 11 országban gyűlt a küszöbértéknél több aláírás. Eddig hét ország illetékes hatóságai igazolták hivatalosan is a küszöbérték túllépését, ez pedig az aláírásgyűjtés érvényességét jelzi.A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. (MTI)