A lengyel-belarusz határon lezárták a kuźnicai határátkelőt

A lengyel határőrség már nemcsak a zöldhatáron, hanem a kuźnicai határátkelőn sem enged át senkit Belarusz felől. Több száz - a belarusz állami média szerint akár kétezer illegális menedékkérő is feltorlódhatott a lengyel határkerítés belarusz oldalán - írja az Euronews.



Az elmúlt napokban több incidens is történt, miután az emberek nekimentek a szögesdrótnak is, csak hogy átjussanak, de a keddre virradó éjszaka viszonylagos nyugalomban telt. A lengyel hadsereg erősítést küldött a határtérségbe, amit így már 12 ezer katona véd.Segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a hidegnek máris vannak halálos áldozatai a menedékkérők között, ahol nagyon sok a kisgyerek. "A belarusz oldalon 3-4 ezer ember van a lengyel határ közelében" - mondta a lengyel kormány szóvivője,, aki szerint egész Belaruszban sokkal többen, sok ezren várnak indulásra készen, és bármelyik pillanatban útra kelhetnek a lengyel határ felé. Eközben a lengyel hírszerzés arról tájékoztatta a kormányt, hogy az arab világból kifejezetten Belaruszba indítanak szervezett csoportokat, ezért növekszik az illegális menedékkérők száma olyan gyorsan. És mind a lengyel határt próbálják meg átlépni előbb vagy utóbb - tette hozzá a lengyel kormányszóvivő.Az uniós diplomácia szerint a belarusz vezetés a migráció gerjesztésével áll bosszút az uniós szankciókért, amelyek a tavaly augusztusi elnökválasztást követő ellenzéki mozgalom elfojtása miatt sújtják a belarusz politikai elitet.Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Minszk embereket áldoz fel a politika oltárán.ezért újabb büntetőintézkedéseket sürget, amelyeknek akár további országok légitársaságait is érinteniük kell. "Meg kell akadályozni a humanitárius válságot" - jelentette ki az uniós csúcstestület elnöke.A lengyel parlament egy hete hagyta jóvá a belarusz határszakasz védelmére tervezett kerítés megépítését, illetve a már meglévő infrasturktúra bővítését. Civil jogvédők szerint a lengyel kormány figyelmen kívül hagyja a menedékkérőkre vonatkozó nemzetközi megállapodásokat, amikor válogatás nélkül mindenkit visszatoloncol Belaruszba.A szomszédos Litvánia és Lettország is ugyanerre panaszkodik mondván, hogy a Lukasenka-rezsim a feléjük eső közös határszakaszra is csapatostul szállíttatja a közel-keleti és közép-ázsiai menedékkérőket.