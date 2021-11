Tízezrek tüntettek Lengyelországban az abortusztilalom miatt

Varsóban és szerte Lengyelországban tízezrek tüntettek szombaton az abortusztilalom miatt. A vezető ellenzéki politikusok részvételével megtartott tiltakozásokat azt követően hívták össze, hogy a dél-lengyelországi Pszczyna város kórházában elhunyt egy 30 éves terhes asszony. A tüntetők állítása szerint épp a szigorú lengyel szabályozás miatt nem szakították meg a terhességét a kórházban, miután 22 hetesen elfolyt a magzatvize.



Protests in Warsaw after the death of a woman who was refused an abortion under Poland’s abortion ban pic.twitter.com/exKbEYstDi h/t @Heresy_Corner @J_Jaraczewski https://t.co/kcz1VjPLH3 — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) November 6, 2021

Amnesty International stands in solidarity with people attending vigils and protesting for the right to safe abortion in Poland, and anyone who needs medical care during pregnancy. pic.twitter.com/VeMv0KPtaw — Amnesty International (@amnesty) November 5, 2021

Pamięci Izy, zamordowanej przez okrutny system szalenców religijnych.

Tysi±ce id± al. Ujazdowskikimi w Warszawie i in. miastach Polski.#anijednejwiecej pic.twitter.com/c9iF6cX4zD — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) November 6, 2021

A varsói tiltakozáson a tüntetők a "Női jogok egyenlők az emberi jogokkal", "Élhetett volna" jelszavakkal vonultak a belvárosi utcákon át az alkotmánybíróságtól az egészségügyi tárca székhelyéig. A menet elején a "Vér van a kezeteken" feliratú transzparenst vitték.Izabela szeptemberben került kórházba, miután elfolyt nála a magzatvíz. Állítások szerint az orvosok tudták, hogy a magzat meg fog halni, de nem akarták abortálni, hogy ne szegjék meg az idén év elején tovább szigorított lengyel abortusztörvényt. A beszámolók szerint Izabela a kórházból többször is azt írta a családjának, hogy az orvosok nem akarnak csinálni semmit, amíg a magzatnak van szívhangja. Később ezt megerősítette a kórházbeli ágyszomszédja is. Mire a magzat meghalt, már az anya is menthetetlen lett. Izabela a kórházban szeptikus sokk következtében elhunyt. A gyermeknél már korábban fejlődési rendellenességeket is megállapítottak. Az ügyben október elején ügyészségi eljárás indult.A lengyel alkotmánybíróság tavaly októberben megállapította, hogy nincs összhangban a lengyel alaptörvénnyel az 1993 óta érvényes abortusztilalom alóli egyik kivétel, mégpedig az, amely a feltehetőleg súlyosan beteg, gyógyíthatatlanul károsodott magzatok művi vetélését tiltja. Az alkotmánybírósági döntés nem vonatkozott az abortusztilalom két másik, most is érvényes kivételére. Ezek értelmében a terhességmegszakítás megengedett, ha a gyermek nemi erőszak következtében fogant, valamint ha veszélyben van az anya élete vagy egészsége.Péntekenlengyel kormányfő nagy tragédiának nevezte a terhes asszony halálát, aláhúzta egyúttal, hogy ez nem hozható összefüggésbe a tavalyi alkotmánybírósági döntéssel. "Ha az anya élete vagy egészsége veszélyben forog, a terhességmegszakítás továbbra is megengedett, itt (az alkotmánybírósági ítélet nyomán) semmi sem változott" - hangsúlyozta. Aláhúzta: az asszony halálának körülményeit tisztázni kell. Sokak ugyanakkor úgy vélik, hogy gyakorlatban a kórházak félnek időben lépni, nehogy meggyanúsítják őket, hogy ok nélkül abortálták a gyermeket.A pszczynai kórház vezetése a kedden kiadott nyilatkozatban azt írta: az orvosok az adott esetben az érvényes jogi szabályok alapján, a nő és a magzat egészségét és életét szem előtt tartva jártak el. (mti/ telex