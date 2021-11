Kiderült: a magyar kormány bevásárolt a Pegasusból, bár a részletek további 50 évig titkosítottak maradnak

Az információ Kósa Lajos fideszes politikustól származik, aki az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke. Kósa Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása után mondta el újságírói kérdésre, hogy a Belügyminisztérium (BM) vett az izraeli Pegasus kémszoftverből.



Kósa szerint azonban a vásárlásban nincs semmi kivetnivaló, az érintett szolgálatok minden esetben törvényesen jártak el, amihez bírói, igazságügyi miniszteri engedélyt kaptak.A Pegasus-ügyet napirendre tűző Honvédelmi és Rendészeti bizottság csütörtöki ülésének anyagát 2050-ig titkosították. Emiatt, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke egy Facebook-posztban kifejtette: Kósa akár 3 év letöltendőt is kaphat, amiért beszélt a Pegasusról., a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság DK-s tagja ugyanakkor az ATV-nek nyilatkozva elmondta: a Kósa Lajos által mondottak nem felelnek meg mindenben a valóságnak. Vadai szerint ugyanis nem a Belügyminisztérium volt a szoftverbeszerzés keretében a vásárló. Hozzátette: a Külügyminisztérium is érintett az ügyben.Ez a kijelentés egyébként azért érdekes, mertkülügyminiszter júliusban azt mondta, hogy semmilyen információval nem rendelkezik erről a „vélelmezett vagy állítólagos” adatgyűjtésről, és szeptemberben is ugyanezt állította.Az elmúlt hetekben ellenzéki politikusok és újságírók is próbáltak megtudni a lehallgatási ügyről részleteketigazságügyi minisztertől. A tárcavezető azonban azzal bújt ki a válaszadás alól, hogy a megfigyelésekre vonatkozó engedélyek kiadásának feladatát átruházta az államtitkárára,Vadai Ágnes azt is elmondta, hogy ez nem jogszerű, mivel az engedélyezés az igazságügyi miniszter feladata és felelőssége, ezt pedig csak időnként és időszakosan ruházhatja át másra - például ha külföldre utazik vagy ha beteg. Tartósan nem áll jogában másra bízni ezt a feladatot. A DK-s képviselő szerint Pintér Sándor belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy kivizsgálást indít ebben az ügyben.Vadai szerint meglepetésben lehet részük az állampolgároknak, amikor kiderül majd, hogy valójában ki kivel szerződött a Pegasus beszerzése során. Mivel a titoktartási kötelezettség rá is vonatkozik, nyilván, részleteket nem árult el. A képviselő elmondta: szerették volna megtudni Pintér Sándortól, hogy azokat a konkrét személyeket, akik neve megjelent a sajtóhírekben, valóban megfigyelték-e, azonban nem kaptak konkrét válaszokat., a Nemzetbiztonsági Bizottság LMP-s tagja szerint a Pegasus-botrány lényege nem az, hogy meg volt-e rendelve ez a szoftver, hiszen - mint mondta - minden ország használ az unióban hasonló programot. A kérdés az, hogy ez a technika politikai alapon volt-e használva, vagy sem. Ungár a SpitirFM műsorában leszögezte, erre a kérdésre nem kapott választ a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.Júliusban jelent meg a Direkt36 tényfeltáró cikksorozata, amiben egy nemzetközi újságírókból álló csoporttal bemutatták, hogy több mint 50 országban, köztük Magyarországon is megfigyelésre használták az izraeli NSO kémszoftverét, a Pegasust. A célpontok között voltak újságírók és jogvédők is, de az is kiderült, hogyt is lehallgatták a szoftver segítségével.Az oknyomozó csapat Magyarországról 300 telefonszámot talált a célszemélyek listáján, köztük újságírókét, ellenzéki politikusokét és üzletemberekét. Némelyikük telefonjának vizsgálata során kiderült, hogy valóban feltörték a készüléküket. (atv.hu, telex.hu, hírszerk.)