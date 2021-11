A magyar kormány nem hagyta annyiban: megtámadta a bíróságon a Kúria döntését a homofób népszavazási kérdésről

A magyar kormány alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a Kúria korábbi döntése ellen, melyben megtagadták a melegellenessé áthangolt, és gyermekvédelminek nevezett törvénnyel kapcsolatos népszavazás egyik kérdésének hitelesítését. A hírt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tette közzé Facebookon.



A magyar kormány július végén jelentette be, hogy népszavazást tartanak a témában, és augusztusban be is adott öt népszavazási kérdést a törvény "megerősítése" végett. Ezeket többen is megtámadták a Kúriánál, például a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet is.A legelső döntés október végén született, ez alapján a Kúria szerint nem hitelesíthető a következő kérdés: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek a nemátalakító kezelések?” Az indoklás szerint a kérdés azért nem hitelesíthető, mert népszavazás nem irányulhat az Alaptörvény megváltoztatására. A döntésük indoklásában kimondták, hogy „nem lehet általánosan elvonni a kiskorúak jogát bizonyos kezelések igénybevételére, mert ezzel alapvető jogaik gyakorlásától fosztanák meg őket.” A Kúria hamarosan a másik négy kérdés kapcsán is fog dönteni.A Kúria döntését támadta meg a magyar kormány. Szerintük a Kúria végzése sérti az Alaptörvényben foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot. Úgy vélik, a Kúria a népszavazásra javasolt kérdés szövegétől eltérve, annak tartalmát önkényesen kibővítve értelmezte azt. ( merce.hu