Jól megy a Pfizernek: idén 36 milliárd dollár bevételre számítanak csak a koronavírus elleni vakcina eladásából

Javította a koronavírus elleni védőoltásból származó éves bevételi előrejelzését a Pfizer amerikai gyógyszergyártó, amely sorra köti az új szerződéseket az országokkal, mivel még több vakcinára van szükség, egyfelől az emlékeztető oltások miatt, másrészt engedélyt kaptak a védőoltás alkalmazására újabb korosztályok esetében.



A New York-i székhelyű vállalat kedden közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében jelezte, hogy idén várhatóan 36 milliárd dollár bevételre tesz szert a COVID-19 elleni mRNS vakcina forgalmazásából, ami 7,5 százalékkal több az előző előrejelzésnél.A koronavírus-világjárvány megfékezésének érdekében példátlan oltási kampányok indultak szerte a világban, a hatalmas keresletnek köszöngetően a BioNTech német biotechnológiai vállalattal közösen fejlesztett vakcina a Pfizer 172 éves történetének egyik legsikeresebb termékévé vált.Más vetélytársak, így a Moderna és a Johnson & Johnson gyártási nehézségei ugyancsak hozzájárultak ahhoz, hogy a Pfizernek sikerült erősítenie vezető szerepét a koronavírus elleni védőoltások piacán. Emellett forgalomba hozta az oltóanyag emlékeztető adagjait is, miközben várja az illetékes amerikai hatóság engedélyét az 5 és 11 év közötti gyermekeknél történő oltások beadásáról.A szeptember 31-ével zárult negyedévben a Pfizer bevételei éves összevetésben 134 százalékkal, 24 milliárd 94 millió dollárra emelkedtek. A bevétel legnagyobb szeletét a különböző vakcinák biztosították, az egy évvel korábbi 1,71 milliárd dollárról 14,6 milliárd dollárra nőtt a forgalom értéke. Csak a koronavírus elleni oltóanyag forgalmazásából 13 milliárd dollár bevétele keletkezett a Pfizernek, miközben elemzők 10,88 milliárd dollárt vártak.A vállalat adózás utáni nyeresége 8 milliárd 146 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 469 millió dollárral. Az egy részvényre jutó hígított nyereség 1,42 dollárra rúgott, míg egy évvel korábban 26 centre. Kiigazításokkal számolva az egy részvényre jutó nyereség 1,34 dollár volt a harmadik negyedévben, míg egy évvel korábban 59 centet tett ki.A Pfizer éves bevételeit a 81,0 milliárd és 82,0 milliárd dollár közötti sávba várja, az egy részvényre jutó hígított nyereség (EPS) egyszeri tételek nélkül 4,13 és 4,18 dollár között alakulhat. Eddig a Pfizer 78,0-80,0 milliárd dolláros bevétel mellett 3,95-4,05 dolláros EPS-re számított.A várakozások további javítását ismét a koronavírus elleni védőoltás kiugró forgalma indokolja, ezt azonban részben ellensúlyozzák a megemelt kutatás-fejlesztési költségek, amelyeket a Covid-19 betegség elleni vakcinákra, vírusölő készítményekre és egyéb mRNS-alapú fejlesztési programokra fordítanak.A Pfizer részvénye 0,23 százalékos mínuszban, 43,64 dolláron zárta a kereskedést hétfőn a New York-i tőzsdén, ami közel 30 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. A keddi nyitás előtt bő egy órával 3,02 százalékos pluszban, 44,96 dolláron forognak a részvények az elektronikus kereskedésben. Az elmúlt 52 hét alatt 33,36 és 51,86 dollár között mozgott az árfolyam. A vállalat piaci tőkeértéke meghaladja a 244 milliárd dollárt. (MTI)