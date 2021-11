Megkezdődött a glasgow-i klímacsúcs, miután a G20-ak megállapodtak

Hétvégén megállapodtak a G20-ak Rómában arról, hogy tartják magukat a maximum 1,5 Celsius fokos felmelegedést célzó párizsi klímamegállapodáshoz. A mostani csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat határozottabban és ambiciózusabban fogalmaz, mint az eredeti, 2015-ben megszövegezett egyezmény.



A világ legnagyobb gazdaságait tömörítő csoport éjszakába nyúlóan tárgyalt annak érdekében, hogy még az ENSZ-tárgyalások előtt érdemi kötelezettségvállalást érjenek el. A G20-ak a szén-dioxid-kibocsátás közel 80 százalékáért felelősek.

Megkezdődött az ENSZ klímakonferenciája Glasgow-ban

A tanácskozás célja, hogy a résztvevők elkötelezzék magukat amellett, hogy a globális felmelegedés mértéke ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot az iparosodás előtti értékhez képest.Glasgow-ban aktivisták is összegyűltek, illetve tüntettek. Az Extinction Rebellion környezetvédő mozgalom, illetve a világ minden tájáról érkezett demonstrálók a politikusokat az éghajlatváltozás elleni határozottabb fellépésre szólították fel.Megérkezett a skót városbasvéd klímavédelmi aktivista is, akit a vasútállomáson rendőrök kísértek át a rá várakozó tömegen.A résztvevők a világ minden tájáról érkezetek, közülük sokan gyalog tették meg az utat más európai országokból, azért, hogy hangot adjanak a csalódottságuknak.Messziről, köztük számos más európai országból érkeztek, néhányan hosszú távokat gyalogoltak, hogy hangot adjanak csalódottságuknak.A glasgow-i klímacsúcs november 12-ig tart. A konferencián hétfőn és kedden a világ több mint 120 állam- és kormányfője vesz részt.Sok környezetvédő tekint úgy a vasárnap kezdődött találkozóra, mint a világ utolsó esélyére ahhoz, hogy fordulat álljon be az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. (euronews.com , hírszerk.)