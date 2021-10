„Európa idiótái” - ezt írja rólunk a Hamburger Morgenpost

"Európa idiótái" címmel áttekintést közölt a keleti országokban: Romániában, Ukrajnában és Bulgáriában kialakult járványhelyzetről a német Hamburger Morgenpost.



"Ez a pokol, olyan, mint egy háború. Aligha tudja bárki is elképzelni, mivel kell ma szembenézniük az orvosoknak és az ápolóknak Kelet-Európában. A helyzet katasztrofális, a világjárvány soha nem látott méreteket öltött. Hogyan történhetett ez meg?" - kezdi a cikket a lap, amely kitér az ukrajnai egészségügyi dolgozók akut hiányára, a romániai ortodox egyház befolyására és a bulgáriai masszív oltásellenes kampányokra."Európában sehol sem halt meg 24 óra alatt annyi ember Covid-19-ben, mint Ukrajnában: szerdán 765 új halálesetet jelentettek. Egy donyecki nő az ARD televíziónak meséli el, mit tapasztalt egy kórházban: 'Egy emeleten 44 beteg volt, mindannyian kicsit idősebbek. 44 emberre jutott egy ápoló, egy ügyeletes orvos és egy főorvos, aki mindannyiukat kezelte'" - írja a német újság."'Oltakozz! (...) Istent a tudományon keresztül is felfedezhetjük' - prédikálta nemrég. Valójában egy román ortodox pap ilyen felhívása ritkaságnak számít, mivel éppen e felekezet hívei azok, akik szkeptikusak a védőoltásokkal szemben. Theodosie konstancai érsek például azzal érvel, hogy senki sem vállal felelősséget a vakcináért. Akik oltatnak, azok 'aláírják a halálos ítéletüket', prédikálja Theodosie. Az ortodox egyház, amelyhez a románok 86 százaléka tartozik, rendkívül befolyásos az országban" - jegyzi meg a lap."De a politika sem teljesen ártatlan: 'Gyakorlatilag megállítottuk a járványt' - mondtaelnök júniusban, amikor még alacsony volt a megbetegedések száma. Május elején a megkérdezettek 34 százaléka akarta beoltatni magát - szeptemberben már csak 16 százalék volt ez az arány a bukaresti IRES intézet felmérései szerint - írja a Hamburger Morgenpost.A bolgár politikusok is felelősek az alacsony oltási arányért. A parlamenten kívüli nacionalista pártok, mint például az Ataka (Támadás) és a Wasrashdane (Újjászületés), tagadják a koronavírus létezését, és szítják az oltásellenességet.Az esetek számának növekedése miatt az ország most korlátozásokat vezetett be. 'Ha továbbra is úgy viselkedünk, mint az európai idióták, és nem oltatunk, akkor súlyosan károsítjuk a gazdaságunkat és a turizmust' - figyelmeztetettbolgár egészségügyi főfelügyelő."