Nemsokára levelet hoz a postás az erdélyi magyar állampolgároknak

Levélben értesít minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda - írja az MTI az NVI tájékoztatására hivatkozva. A Nemzeti Választási Iroda a héten kezdi meg a több mint 770 ezer ember értesítését.



Az NVI közleménye szerint a jogszabályi felhatalmazás alapján keresi meg a címzetteket, akik - sikeres regisztrációt követően - levélben szavazhatnak az országgyűlési választásokon (kizárólag az országos pártlistára), az esetleges népszavazásokon, valamint az európai parlamenti választásokon.Korábbi regisztrációjuk alapján a központi névjegyzéken már több mint 408 ezren szerepelnek, nekik az NVI a levélben javasolja, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek. Az NVI ezzel párhuzamosan szintén levélben fordul ahhoz a mintegy 360 ezer emberhez, aki még nem regisztrált, nekik a regisztráció módjáról küldenek részletes tájékoztatást. Az iroda az értesítők közül több mint 160 ezret emailben küld el.Az NVI emlékeztetett: négy évvel korábban, a legutóbbi országgyűlési választásokat megelőzően is levélben keresték meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat, akkor több mint 650 ezer értesítőt küldtek ki. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint akkor közel 380 ezer regisztrált a választásra, ebből 267 ezren le is adták a szavazatukat, amiből 225 ezer volt érvényes.Az NVI közleménye kitér arra is, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok abban az esetben vehetnek részt a soron következő országgyűlési választásokon, ha a szavazást megelőző 25. napig az NVI-től kérik felvételüket a központi névjegyzékbe. A sikeres regisztráció önmagában tíz évig érvényes, és abban az esetben, ha a választópolgár leadja levélszavazatát, adatmódosítással él vagy kéri regisztrációja meghosszabbítását, úgy újabb tíz évig marad érvényes a regisztráció.A levélszavazásra regisztráltak száma naponta frissül a www.valasztas.hu oldalon.