Folytatódik Assange kiadatási pere, az Amerikai Egyesült Államok benyújtja fellebbezését

Az Amerikai Egyesült Államok Julian Assange kiadatási perében szerdán benyújtja fellebbezését azon bírósági döntés ellen, amely az év elején arról döntött, hogy az Egyesült Királyság nem adja ki a vádlottat – számolt be az Euronews.



Mint ismeretes Julian Assange a WikiLeaks alapítója, akit az Amerikai Egyesült Államok kémkedés vádjával szeretne bíróság elé állítani amerikai földön.Az amerikai kormány „borzalmasan csalódott”, hogy a 2020-ban elkezdett kiadatási per az idén januárban azzal zárult, hogy Vanessa Baraitser londoni bíró Assange szellemi egészségét fenyegető kockázatként értékelte, ha a 49 éves férfit kiadják az Egyesült Államoknak, és azt megtagadta.A tengerentúli fél a helyzetet úgy értékelte, hogy számos érvet, amely a kiadatás mellett szól, nem vettek figyelembe a tárgyaláson, és a bíró „nem mérlegelte a bizonyítékok súlyosságát”, amelyeket a szakértők állítottak össze, amelyekből kiderül, hogy Assange nem fog öngyilkosságot elkövetni. A brittek viszont nem nekik adtak hitelt, hanem egy másik pszichiáternek, aki azon az állásponton volt, hogy Amerikában nem tudnák megakadályozni Assange esetleges öngyilkossági kísérletét. A férfi mentális állapota pedig egyértelműen egy önpusztító gondolatokkal küzdő, kétségbeesett, depressziós személy képét mutatja, azaz a kiadatása mentális károkat okozna, ezért óvadék ellenében a szabadon bocsátása mellett döntött.Ezzel a lépéssel a kiadatást megakadályozták, viszont végül mégsem fogadták el az óvadék ellenében történő szabadon bocsátást, attól tartva, hogy Assange szökni próbálna. Így azóta is a londoni Belmarsh High Security Penitenciary-ben tartják fogva.Ha Assange-t kiadnák az Egyesült Államoknak, akár 175 év börtönbüntetésre számíthat ügyvédei szerint – bár az amerikai kormány közlése szerint ez valószínűleg 4-6 év lenne.Assange-ot 2019 májusában börtönözték be 50 hétre, miután megszegte szabadlábra helyezésének feltételeit azzal, hogy a londoni ecuadori nagykövetségen rejtőzött hét évig, 2012-től 2019 áprilisáig, amikor letartóztatták. Nagykövetségen való bújkálása idején Svédország kérte a kiadatását egy ügy miatt, amelyben nemi erőszakkal vádolták. Assange tagadta a vádakat; az ügyet később ejtették ellene. ( euronews