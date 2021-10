Reuters: Európa keleti részén covid-katasztrófa van, Románia is durván érintett

Vasárnap a Reuters arról cikkezett, hogy a kelet-európai térség hamarosan eléri a 20 milliós esetszámot, mivel itt a legalacsonyabb az átoltottsági arány, még a jobb eredményt elért országok esetében is alig a lakosság fele van beoltva.



Az egyetlen kivétel – ahol a lakosságnak több mint fele vállalta az oltást – Magyarország, ahol 62 százalékos az átoltottság, míg a másik oldalon Ukrajna áll, ahol az Our World in Data adatai szerint a lakosságnak csupán 19 százaléka kapott legalább egy oltást. Mint közismert Romániában 32 százalékos az arány.Bár a kelet-európai térségben az emberiségnek csak 4 százaléka él, a globálisan jelentett új megfertőződési esetszámoknak a 20 százalékát teszik ki. Ugyancsak a térségben a legmagasabb az elhalálozási arány, a legsúlyosabb helyzet Oroszországban, Ukrajnában és Romániában van.Oroszországban azonosítják be a térség új esetszámainak 40 százalékát, ahol 5 percenként 120 új megfertőződést azonosítanak be, és péntek volt sorban az ötödik nap, amikor a legmagasabb elhalálozási adatokat közölték a hatóságok. Az orosz lakosság átoltottsági aránya legalább egy oltással 36 százalékos.A Reuters Romániáról azt emeli ki, hogy az egészségügyi rendszer bármelyik pillanatban összeomolhat, mivel telítettek az intenzív terápiás helyek, mint ahogyan a halottasházak is: az országban öt percenként meghal egy ember Covid-19-hez köthető módon.Ukrajnában az utóbbi napokban mérték a legmagasabb megbetegedési- és elhalálozási esetszámokat. A kijevi hatóságok szükségállapotot rendeltek el az év végéig, egy sor korlátozó intézkedéssel, hogy megakadályozzák a vírus közösségi terjedését. ( Reuters