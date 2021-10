Kampányolva emlékeznek '56-ra Magyarországon: 65 éve tört ki a szabadságharc

Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken október 23-án, szombaton megemlékezéseket tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulóján.



A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Szabadság hídon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A budapesti központi programok az Országház előtt a hagyományos zászlófelvonással kezdődtek. Délután a Műegyetemtől indult a Békemenet az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkára.Ezen a helyszínen mondta el ünnepi beszédétminiszterelnök.Arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi, magyarok megmutattuk, kik is vagyunk valójában - jelentette ki Orbán ünnepi beszédében. A kormányfő az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében tartott megemlékezésen hangsúlyozta:

a nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek

"Dönteni kell, és a döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Hallgat vagy protestál, beletörődik vagy fellázad, félrenéz vagy felegyenesedik, elkullog vagy harcol" - mondta.Orbán Viktor úgy fogalmazott: "mi, magyarok jól döntöttünk, protestáltunk, felegyenesedtünk, fellázadtunk és harcoltunk". Szabadság a rabsággal szemben, függetlenség a megszállás ellen, magyar hazafiak a kommunisták ellenében - folytatta a kormányfő, aki szerint arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor "mi, magyarok" megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában."Mi lékeltük meg 56-ban a kommunizmust, és mi vertük ki az első téglát a berlini falból. A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Lesz népszavazás és a gyerekeinket is megvédjük. Magyarország lesz az első, ahol az iskolák falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ-propagandát (...) A baloldal megint fenekedik és szervezkedik. Ellenfeleik azt hiszik, hogy a báránybőrbe bújt farkas nem ismerhető fel. Az összefogás bendőjében már eltűnt mindenki, aki a farkassal cimborált. Óvakodni kell a hamis prófétáktól. A baloldal fáján csak baloldali politika nőhet, és csak egy baloldal van: hazugságokkal kezdik, erőszakkal folytatják, csődöt hagynak hátra. Ma úja színpadra készülnek azok, akik 15 éve a tömegbe lövettek. És a nagy víz túlsó partján készülődik Gyuri bácsi is, bezzeg, amikor hívtuk, akkor nem jöttek" - idézi a Telex Orbán Viktort.Az Andrássy út másik végén hatpárti, közös ellenzéki rendezvényt tartanak, ahová megérkezettis, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.A Telex percről percre tudósít a budapesti eseményekről.