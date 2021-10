Németországban is nőnek az esetszámok, a legérintettebb a 10-14 éves korosztály

Felerősödött a koronavírus-járvány Németországban, a pénteki adatok szerint a napi új regisztrált fertőződések száma egy hét alatt bőven megduplázódott, az intenzív kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma pedig több mint százzal emelkedett. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki kimutatása szerint az azelőtti 24 órában 19 572 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), míg egy héttel korábban 8 054 fertőződést diagnosztizáltak. Az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság - az utóbbi hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra jutó száma - az egy héttel korábbi 68,7-ről 95,1-re emelkedett. A mutató legutóbb a harmadik hullám idején, május közepén volt 90 felett.



Az RKI a heti összefoglaló jelentésében kiemelte, hogy az őszi és a téli hónapokban a fertőződések számának további emelkedésével kell számolni. A folyamat részben éppen szezonális tényezőkkel, az ősz és a tél hatásával magyarázható, mert a hideg és a korai sötétedés miatt az emberek több időt töltenek zárt térben, ahol a vírus könnyebben terjed, mint a szabadban. A szakértői becslések szerint a SARS-CoV-2-fertőzések száma ősszel és télen nagyjából 40 százalékkal magasabb, mint nyáron, ha minden más tényező változatlan marad.Ráadásul az utóbbi időszak viszonylag jó járványügyi adatai miatt országszerte lazították a védekezés szabályait, így a vírus sok védtelen embert elér, különösen az iskolákban és az óvodákban. A tizenkét év alatti gyermekek számára még nem engedélyezett a vírus okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás. A 12-17 évesek körében pedig csak körülbelül 40 százalék rendelkezik teljes oltással. Ugyanakkor a felnőttek körében sem teljes a védettség. A 60 éven felülieknél ugyan elérte a 85 százalékot a teljes oltással rendelkezők aránya, a 18-59 éves korosztályban viszont csak 72 százalék körüli, és ez még nem elég az uralkodó vírusváltozat, a rendkívül fertőző delta variáns terjedésének megállításához.A fertőzöttek átlagéletkora 33 év, a hétnapi fertőzésgyakoriság pedig a 10-14 éves korosztályban a legmagasabb, százezer főre 182 fertőződés jut az RKI adatai alapján.Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) adatai szerint a nyilvántartásukban szereplő 1259 kórházban 1541 fertőzöttet ápolnak az intenzív terápiás osztályokon, 138-cal többet az egy héttel korábbi 1403-nál.A betegek 56 százaléka - 861 paciens - szorul lélegeztetésre. Számuk egy hét alatt 86-tal emelkedett.Az intenzív osztályokra nehezedő teher egyelőre messze elmarad a tavaly év végén, a második hullám legnehezebb szakaszában regisztrált csúcstól, amikor 5762 beteg volt az intenzív osztályokon. Azonban a következő időszakban az ellátási kapacitás érezhető csökkenése várható - figyelmeztetett közleményében a szakmai szervezet, rámutatva, hogy az év elején regisztrált mintegy 26 ezerről 22 ezerre csökkent az üzemeltetett intenzív ágyak száma.A Der Spiegel című hetilap pénteki összeállításában azt írta, hogy a munkaerőhiány miatt akár a teljes egészségügyi ellátórendszer összeomolhat, ha ismét sok ezer ember kerül kórházba az új típusú koronavírus miatt. Idézték mások mellett Manne Lucha Baden-Württemberg tartományi egészségügyi minisztert, aki hangsúlyozta, hogy "nem engedhetünk rá többé olyan terhet az egészségügyi rendszerre, mint tavaly télen"."Nagy terhet róttunk a klinikai személyzetre, sok kórterem már most is a létszámkorlátok határán van" - mondta a miniszter.Ugyanakkor az RKI statisztikái alapján az ellátórendszer messze van a túlterheltségtől. Ezt jelzi az intézet úgynevezett hospitalizációs indexe, amely a kórházban - az intenzíven vagy más osztályon - ápolt fertőzöttek százezer lakosra jutó számát mutatja. Ez a mutató pénteken 2,68-on állt, jelentősen emelkedett az egy héttel korábbi 2,02-höz képest, de messze elmarad a tavaly év végén regisztrált 15,5-es csúcstól.A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 116 halálesetet regisztráltak. Ez majdnem a duplája az egy héttel korábbi 65-nek. A járvány halálos áldozatainak száma így 94 991-re emelkedett.A tavaly év végén elindított oltási kampányban csütörtökig 110,6 millió adag vakcinát adtak be. A teljes lakosságot - a még nem oltható, 0-12 éves korosztályt is - együttvéve legalább egy oltást a németek bő kétharmada, 69,1 százaléka - 57 428 018 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság kétharmada, 66,1 százalék - 54 979 409 ember - rendelkezik Németországban.