Örkényi Magyarország: igazat adott a „kétfarkúaknak” a Kúria, a kormány „gyermekvédelmi” kérdései közül egy hülyeség

A nemzetközi botrányt kiváltó melegellenessé áthangolt magyarországi gyermekvédelmi törvény elfogadása után, a magyar kormány július végén bejelentette a témáról való népszavazást. Augusztusban a népszavazásra kiírt öt kérdésből négyet megtámadott a Kúrián a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: pénteken a Kúria döntött egyik kérdésről. A "gyermekvédelmi" törvényt és népszavazást itt követtük kiemelt témaként.



„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” – szólt a népszavazásra kiírt kérdés, amelyet a Kúria megsemmisített az MKKP felülvizsgálati kérelmének következtében.A Kétfarkúak a közösségi média oldalon jelentették be, hogy „A kormány egyik értelmetlen kérdéséről már biztosan nem lesz népszavazás”, üdvözölve a Kúria azon döntését, ami miatt „Nem lehet népszavazás az óvodások nem létező nemátalakító műtétjeiről”.A Párt meglátása szerint „volt értelme megtámadni a kormány népszavazási kérdéseit. Eddig egyik beadványunkról született döntés, itt nekünk adott igazat a Kúria. (…) Reméljük, a többi hülye kérdés is hasonló sorsra jut.”A hírt a Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet is üdvözölte a közösségi médián, akik szintén megtámadták a kérdéssort.„A Kúria az emberi méltóság védelme mellett kiállva megtagadta a kormány egyik népszavazási kérdésének hitelesítését” – jelentették ők is be.„A Nemzeti Választási Bizottság határozatát megváltoztatva a Kúria úgy döntött, hogy ez a kérdés nem hitelesíthető, mert a népszavazás nem irányulhat az Alaptörvény megváltoztatására, márpedig bárhogyan válaszol egy érvényes népszavazáson a többség erre a kérdésre, mindenképp az Alaptörvény módosítása válna szükségessé” – ismertették az indoklás érveit a jogvédők.Meglátásuk szerint a Kúria döntése azt is kimondta, hogy „nem lehet általánosan elvonni a kiskorúak jogát bizonyos kezelések igénybevételére, mert ezzel alapvető jogaik gyakorlásától fosztanák meg őket.” Ugyanis – érveltek – a gyermekeknek is joguk van az önrendelkezéshez és a testi integritásukhoz, a kezelés igénybe vételéről szóló döntés meghozatalának általános – az életkortól és döntési képességtől független – tiltása pedig az önrendelkezési jog lényegét vonná el.„Másrészt viszont a kormány népszavazási kérdésének hitelesítését épp az Alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása lehetetleníti el: ha az igenek kerülnének többségbe, az Alaptörvényben deklarált »születési nem szerinti önazonosságot« sértené a népszavazás eredménye” – tették hozzá.A TASZ a további négy kérdésről még várja a Kúria döntését, abban bízva, hogy ezekben az esetekben is a polgárok egyenlő emberi méltóságát előtérbe helyező döntés születik. (.)