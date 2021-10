A magyar kormányinfón téma volt, hogy busszal hordaná a Békemenetre az embereket az EMNT-EMNP a súlyosan fertőzött Romániából

A kancelláriaminiszter által tartott kormányinfón kérdezték meg Gulyás Gergelytől, hogy mit szól ahhoz, hogy az Orbán Viktort támogató Békemenetre busszal vinnének embereket a nagyon magas fertőzöttségi rátával rendelkező Romániából.



Az utaztatást egyébként az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szervezi, és a sajtóban is hirdették a lehetőséget, így szúrta ki az akciót a Népszava A lap meg is szólaltatta Csomortányi Karlendítő Istvánt, az EMNP elnökét, aki szerint gondoskodni kívánnak arról, hogy a buszosok ne hurcolják be a fertőzést a rendezvényre. A kérdésre, hogy a felhívásukban miért nem szerepelt az, hogy csak oltottakat várnak, úgy válaszolt, hogy „Bonyolultabb a kérdés, mert vannak ugyebár olyanok, akiknek igazolásuk van arról, hogy a betegségen átestek. Ezért kértem, hogy ebbe ne is menjenek bele ebbe a felhívás keretei között, aztán úgyis személyesen mindenkivel elbeszélgetünk”."Maximálisan minden óvintézkedést meg fogunk tenni. (...) Nem hiszem, hogy ilyen körülmények között nagyobb lenne a veszély, mint akárki részéről, aki Magyarországról érkezik a Békemenetre” - szögezte le Csomortányi Karlendítő István.Gulyás Gergely, a magyar kormány kancelláriaminisztere ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy nem javasolja senkinek, hogy tömegeket hozzon Erdélyből, Romániából a Békemenetre az alacsony átoltottság miatt. Mivel Romániában alacsonyabb az átoltottság, és sokkal rosszabbak a számok, az RTL Klub arra volt kíváncsi, Gulyás nem lát-e járványügyi kockázatot abban, hogy ehhez képest a Békemenetre buszokkal hoznak szimpatizánsokat Romániából."Én óvatosságot javasolnék abban, hogy Erdélyből, Románia területéről ilyen tömegrendezvényekre bárki sokakat hozzon" - mondta a miniszter. "Látjuk, mi a baj Romániában, az átoltottság is az egyik legalacsonyabb Európában. Ilyen alacsony átoltottságú országnál jobb az óvatosság" - tette hozzá a miniszter. (Népszava, 444.hu, hírszerk.)Fotó: Facebook