Kényszerszabadságok, leállás, távmunka: drasztikus intézkedések következnek Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán elrendelte, hogy a koronavírusjárvány-helyzet romlása miatt október 30. és november 7. között munkaszünetet tartsanak Oroszországban.



Putyin, aki döntésével az orosz kormány kedden kidolgozott javaslatcsomagját hagyta jóvá, a Rosszija 24 televízió által élőben közvetített kormányülésen hangsúlyozta, hogy a munkabért a kényszerszabadság alatt is ki kell fizetni, a leállás miatt veszteségeket elszenvedő vállalkozásokat pedig támogatnia kell az államnak.Az orosz elnök azt is jóváhagyta, hogy azok a régiók, ahol a legsúlyosabb a járványhelyzet, már október 23-tól bevezethessék a munkaszünetet. Idén korábban május 1. és 10. között rendeltek el hasonló kényszerszabadságot Oroszországban.miniszterelnök-helyettes sürgette, hogy a 100 000 lakosra átszámított napi 200 szűrővizsgálat-normatívához képest többszörösére növeljék a tesztelések számát és hogy a nyilvános helyek látogatását tegyék függővé a védőoltást vagy a lezajlott betegséget igazoló QR-kódok használatától. Szorgalmazta a járványellenes intézkedések szigorítását a közlekedési eszközökön, továbbá azt is, korlátozzák a szórakozóhelyek és az éttermek működését éjjel 23 óra és reggel 6 között.Golikova arra kérte az oroszokat, hogy ne utazzanak más régiókba, de korlátozást nem jelentett be. A helyettes kormányfő elégedetlenségének adott hangot a lakosság beoltottságának aránya és a járványügyi korlátozó intézkedések be nem tartása miatt. Elmondta, hogy az elmúlt héten az esetszám az országban 15,5 százalékkal nőtt.Az újonnan diagnosztizált koronavírusos betegek ápolására alkalmas 276 500 kórházi ágy 86,6 százaléka már foglalt Oroszországban. A 85-ből 27 régióban az ágyak több mint 90 százaléka foglalt.Golikova szerint 17 régióban - Amur, Volgográd, Voronyezs, Kirov, Kurszk, Novgorod, Omszk, Orenburg, Szamara, Szaratov, Szverdlovszk, Tomszk és Cseljabinszk megyében, valamint a komi, a mordvin, az északoszét és tatár köztársaságban - "kritikus" a helyzet a halálozás, a kórházi ápoltak aránya és a súlyos betegek száma tekintetében.

Moszkvában október 25-től négy hónapra amúgy is otthon-tartózkodásra hívják fel azokat a 60 év feletti és krónikus beteg lakosokat, akik még nem kapták meg a védőoltást vagy nem estek át az elmúlt fél év alatt az új típusú koronavírus okozta betegségen. Ugyanerre az időszakra a moszkvai munkaadóknak távmunkára kell átirányítaniuk alkalmazottjaik legkevesebb 30 százalékát és a 60 év feletti összes dolgozójukat.

A rendelet nem vonatkozik az oltottakra és az új koronavírusos fertőzésből korábban felépült betegekre, valamint az egészségügy, a hadiipar, az űripar, a nukleáris energetika és más stratégiai ágazatok munkatársaira. A szolgáltató szférában az alkalmazottak átoltottságának december 1-ig el kell érnie a 80 százalékot.Az új koronavírusos fertőzés következtében az elmúlt egy nap alatt 1028-an vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 226 353-ra emelkedett az orosz operatív törzs szerdai adatai szerint. Októberben immár 13. alkalommal dőlt meg a napi halálozási rekord. A nem véglegesített halálozási ráta 2,8 százalék.Az igazolt fertőzöttek száma 34 073-mal 8 094 825-re emelkedett. Az esetszámok napi növekedése 0,42 százalékos, a tünetmentes esetek aránya 9 százalék. A felépültek száma 25 231-gyel 7 065 712-re nőtt. Az országban 802 760 aktív esetet tartanak számon.Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 201,1 millió, az elmúlt napon pedig 512 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 738 781 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. shbs képe a Pixabay -en.