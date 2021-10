Kommunista csillagos Fidesz-zászlót tűzött ki a magyar parlamentben, közel 27 ezer eurós bírságot kell fizessen Szabó Tímea

Közel 27 ezer eurós bírságot kell fizessen Szabó Tímea magyar országgyűlési képviselő amiatt, hogy kommunista csillagos Fidesz-zászlót tűzött ki a magyar parlamentben.



A Párbeszéd országgyűlési képviselőjére még júniusban szabta kifideszes házelnök az elképesztően nagy összegű bírságot. Szabó Tímea azóta kérte a mentelmi bizottságtól, majd pedig az Országgyűléstől is a 9 686 400 forintos bírság hatályon kívül helyezését. Azonban hiába érvelt azzal, hogy önkényes és megalapozatlan volt a házelnök döntése, a fideszes többség elutasította a kérelmét. A Telex beszámolója szerint a szóban forgó nyári ülés a Párbeszéd frakcióvezetőjének napirend előtti felszólalásával kezdődött, melynek keretében a melegeket megbélyegző, eredetileg pedofilellenesként indult törvényről, a Fudan Egyetemről és az önkormányzati lakástörvényről is szavaztak.„Sok gyalázatos pillanata volt a maguk 11 éves kormányzásának, tisztelt képviselőtársaim, de a mai nap biztos, hogy a történelem sötét lapjaira kerül. (…)A mai szavazás tökéletes összefoglalója annak, amiről az önök 11 éves kormányzása szól: a lopásról, Magyarország kínai eladósításáról, az ellenzéki városok elleni bosszúról, a magyar dolgozók rabszolgatartásáról és a másokkal szembeni gyűlöletkeltésről” – jelentette ki.„Nem a melegek veszélyesek a gyerekekre, hanem maguk” – mondta a törvényjavaslatról, amely ellen tüntetést is szerveztek Budapesten . „Szégyelljék magukat” – ezzel zárta a felszólalását a képviselő.Október 20-án, miután végleg eldőlt, hogy ki kell fizetnie a rekord összegű bírságot, Szabó azt írta közösségi oldalára, hogy "Mindegy, mennyire büntet a házmester, akkor is, most is, a jövőben is harcolni fogok az ellen, hogy Orbánék kínai gyarmatot csináljanak hazánkból! Nem kérünk a Kínai Kommunista Párt 540 milliárdos, Budapestre tervezett titkosügynök-lerakatából, sem a 450 milliárdos kínai hitelből, Magyarország szolgasorba taszításából! Mi a vidéki magyar fiataloknak akarunk lakhatást! Nem adjuk a Diákvárost! Harcolunk tovább".