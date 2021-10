Százezren tüntettek a fasizmus ellen Rómában

Körülbelül 100 000 ember vett részt azon a római demonstráción, amelyet a fasizmus terjedése ellen szerveztek meg. A tüntetés amiatt történt, mert az október 9-i tüntetések során a szélsőjobb Forza Nouva tagjai megtámadták az Olasz Általános Munkás Konföderáció nevű szakszervezet székhelyét és egy kórházat is.



A tüntetésen jobboldali politikusok nemigen jelentek meg, viszont ott volt a balközép Demokrata Párt vezére,, az Öt Csillag Mozgalom volt miniszterelnöke,éskülügyminiszter is. Az egyetlen viszonylag magas rangú jobboldali politikus, aki kiment a fasizmus ellen tiltakoznivolt, aki aáltal vezetett Forza Italia parlamenti képviselője.A volt balközép miniszterelnök,nyilvánosan bírálta a jobboldali pártokat, így a Forza Italia jobbközép, a Liga és az Olaszország Fivérei szélsőjobb pártokat. D'Alema figyelmeztetett, hogy az újkori Olaszország történetének legkomolyabb politikai erőszaktámadásával állunk szemben.és G, a Liga és az Olaszország Fivérei vezetői mindketten azt mondták, hogy a tüntetés spontán volta miatt nem vettek részt. Salvini arról is panaszkodott, hogy szerinte törvényesen a római polgármester-választás második fordulója előtt nem szabadna tüntetést szervezni. Meloni azt kifogásolta, hogy szovjet zászlók is feltűntek a demonstráción.Mindkét pártot érték nemrégiben olyan vádak, hogy újfasiszta gondolatokat követnek. Nemrég például egy független oknyomozócsapat több jelöltjükről is kiderítette, hogy a múltban Mussolini-idézeteket használta, és fasiszta karlendítéseket műveltek. (hírszerk.)