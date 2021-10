Nagyon simán verte Márki-Zay Péter Dobrev Klárát

Nagyon simán, 56,7%-al nyerte meg a magyarországi ellenzéki pártok előválasztását Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje.



A másik jelölt, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Dobrev Klára mind vidéken, mind a fővárosban kevesebb szavazatot kapott, mint a polgármester, akit a Párbeszéd, a Momentum és a Magyar Szocialista Párt is támogattak, miután Karácsony Gergely budapesti főpolgármester nemrég visszalépett vidéki kollégája javára.Márki-Zay győzelmi beszédében hangsúlyozta, hogy az előválasztás során nem csupán egységet teremtettek, hanem ellenzéket is váltottak. Leváltották azokat akik üzleteltek a hatalommal. Mert csak olyan hadsereggel mehetünk háborúba, amelynek soraiban nincsenek árulók és akik valóban akarják a 2010 előtti és a 2010 utáni korrupció elszámoltatását egyaránt - hangsúlyozta.Ennek az elszámoltatásnak a vezetője(jelenlegi független parlamenti képviselő) lesz - tette hozzá.Közlése szerint a választáson nem csakt akarják leváltani, hanem egy új kultúrát kívánnak teremteni Magyarországon. Ebben az új kultúrában elfogadhatatlan lesz, hogy politikusok zsarolják egymást és gyűlöletkampányokat folytassanak egymás lejáratására.Az új kultúrában magukhoz kell ölelni minden cigányt, zsidót, meleget, népiest és urbánust és még a fideszeseket is - fogalmazott.A továbbiakban arra kért mindenkit, hogy az elmúlt hetek lendületének ne legyen vége. Tudja - folytatta -, hogy lejárató kampányok indulnak ellene, olyan információt kapott, hogy máris 50 millió forintot tettek félre a lejáratására, illetve kapni fog a gyűlöletből a 106 ellenzéki jelölt is, hiszen Orbán Viktor szabadsága forog kockán.Ebben a helyzetben az a dolguk, hogy eljuttassák az igazságot minden magyar település minden postaládájába. "Győzzétek meg az embereket, hogy nem a migránsok, nem a melegek, nem Gyurcsány, hanem a szabadság fog eljönni Magyarországon" - mondta.Kijelentette: tudják, hogy a választás nem lesz szabad, mert az egyik csapatnak majd összekötözött lábbal kell fociznia, de még ilyen pályán is győzni fognak.Ennek eléréséhez meg kell akadályozni a választási csalást, amire garancia lehet 22 ezer ellenzéki aktivista részvétele a választási bizottságokban, illetve nyomravezetői díjat is fel fognak ajánlani a csalások megakadályozása érdekében - soroltaArra is ígéretet tett, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, illetve olyan alkotmányt dolgoznak ki, amelyben fékek és ellensúlyok akadályozzák meg, hogy kisiklassák a demokráciát, mint Orbán Viktor.Szerinte kétharmaddal fogják legyőzni a Fideszt."Ma belépni a Fideszbe olyan, mint '89-ben a Munkásőrségbe" - mondta Márki-Zay Péter., a Momentum ügyvezető elnöke a sajtótájékoztatón óriási sikernek nevezte, hogy az előválasztáson 850 ezren nyilvánították ki: Orbán Viktornak lejárt az ideje.Az elmúlt 12 év apátiája után óriási eredményt értek el és a Fidesz pontosan tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva - fűzte hozzá.Úgy vélekedett, hogy a Momentum és Márki-Zay Péter szövetsége valódi garanciát jelent a változásra.budapesti főpolgármester a szabadság és szeretet forradalmának nevezte az előválasztás sikerét. Szerinte ebben a forradalomban az ország minden polgára győzött. Egy embernek van oka rettegni a jövőtől, őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor - mondta.z a hazaszeretet forradalma és ezt a szeretet végig kell vinni áprilisig - vélte."A haza minden előtt" - fejezte be beszédét Karácsony Gergely.