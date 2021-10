Magyarországi ellenzéki előválasztások: 50 százalékos feldolgozottságnál Márki-Zay vezet

Szombaton este lezárták az urnákat, véget ért az ellenzéki előválasztás második fordulója, ahol a két „versenyben maradt” jelöltre, Dobrev Klárára (Demokratikus Koalíció) és Márki-Zay Péterre (Mindenki Magyarországa Mozgalom) voksolhattak az arra jogosultak.



Végeredményt minden bizonnyal vasárnap éjjel hirdetnek, ugyanis egész nap tart a szavazatok számlálása. Ez a folyamat azért is húzódik, mert rekordmagas résztvevő volt a második fordulóban, összesen 662 ezer személy szavazott, csak az utolsó napon 118 ezren előválasztottak.Este fél 8-kor (magyarországi idő szerint 18:30 órakor) a szavazatok körülbelül 53%-os feldolgozottsága mellett Márki-Zay Péter fölényesen vezet a szavazatok 59,1 százalékával, Dobrev Klárára a választók 40,9 százaléka szavazott. A Telex összefoglalójából kiderül , hogy Márki-Zay óriási fölénnyel viszi a fővárosi körzeteket, például több olyan kerületben is győzött –Kőbányán vagy Újpesten–, melyek erős DK-s körzeteknek számítanak. Az eddigi eredmények szerint ő visz két nyugat-magyarországi megyét, Vast és Győr-Moson-Sopront, szűken hozta Bács-Kiskunt, illetve magabiztosan nyert a hazai pályának számító Csongrád megyében is.