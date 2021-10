A lublini Pride-felvonulás szervezői beperelték a konzervatív politikust, aki szerint a menet elősegíti a pedofíliát

Tomasz Pitucha, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) lengyel kormánypárt képviselője kénytelen volt pénzt adományozni szülővárosa LMBTQ felvonulására. Mivel nem volt hajlandó a bíróság döntése szerint utalni, a végrehajtók most lefoglalták a bankszámlájáról. a történetet a Telex foglalta össze.



Pitucha nem tartozik a lengyel konzervatív politika élvonalába, arról híres, hogy korábbanjelenlegi oktatási miniszter tanácsadója volt, akinek kinevezése nagy botrányt keltett, ugyanis a tárcavezető sem fogta vissza magát, ha homofób kijelentésekről volt szó. Czarnek szerint „az LMBTQ ugyanabból a gyökérből származik, mint a német nácizmus”. A politikus érmeket is osztott az „LMBTQ-ideológia” elleni küzdelem hőseinek, illetve egy ultranacionalista szervezet eseményén is felszólalt.Egykori tanácsadója, Tomasz Pitucha, aki jelenleg is az oktatásban kapott feladatot, mint az Oktatásfejlesztési Központ igazgatóhelyettese, három évvel ezelőtt a közösségi médiában arról panaszkodott, hogy városában, Lublinban is melegfelvonulást szerveznek.

Az ilyen események „elősegítik a homoszexualitást és a pedofíliát” – írta akkor.

Erre válaszul az LMBTQ-felvonulás egyik szervezője,beperelte, és 2019-ben Pituchát rágalmazásért el is ítélték. A végzésben a bíró megállapította, hogy

a menet célja az „egyenlőség és a tolerancia előmozdítása” volt, és a pedofíliához kapcsolása „valótlan és káros”

Pitucha fellebbezett az ítélet ellen, de elutasították, és arra kötelezték, hogy 5 ezer zlotyt ( mintegy 1110 eurót) fizessen a felvonulás szervezőinek. „Nem változtatom meg a véleményemet a felvonulások ártalmasságáról, különösen a fiatalok esetében” - mondta Pitucha a fellebbviteli bíróság döntése után.A felvonulás szervezői most bejelentették, végrehajtó segítségével megszerezték az összeget, amelyet a felvonulás megszervezésére és terápiás segítségnyújtásra fordítanak.Az idei felvonulásra – amely már a harmadik lesz Lublinban – október 23-án kerül sor. Az első, 2018-ban erőszakkal végződött, miután nacionalista tüntetők megtámadták a menetet.