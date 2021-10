Megszökött a börtönből a tizenkétszeres gyerekgyilkos, a feldühödött tömeg meglincselte

Szörnyű eset rázta meg az elmúlt hónapban Kenyát, a szintén tragikus végkifejletről az Africa News tudósítása nyomán a Telex számolt be. A kenyai rendőrség tájékoztatása alapján a mindössze 20 éves Masten Wanjala 12 gyerek meggyilkolását vallotta be. Magát fociedzőnek adta ki, elcsalta a gyerekeket egy félreeső részre, és ott megfojtotta, vagy agyonverte őket. A drogos gyilkos saját bevallása szerint az áldozatok véréből is ivott. Amikor Wanjala gyilkolni kezdett, még csak 16 éves volt, hasonló korú, mint néhány áldozata.



BBC cikkéből az is kiderül, hogy az elkövető a főváros Nairobi közelében, de több vidéki helyszínen is gyilkolt. A férfit letartóztatták, azonban nem került bíróság elé, mert még azelőtt sikerült megszöknie. A börtönőrök a reggeli sorakozónál figyeltek fel arra, hogy hiányzik, másfél nap alatt 400 kilométerrel távolabbra jutott. Wanjala hazament a szülővárosába, Bungomába, a szülei házában próbált meg elbújni, de egy anya és a lánya felfedezte. A nők sikoltozására összeszaladt a lakosság, és a tömeg agyonverte a gyilkost.Az eset minden aspektusát mély felháborodás követte, a hatóságok nem értették, hogy miként tudott megszökni a veszélyes bűnöző, és az is nagy csalódást keltett, hogy hiába indított hajtóvadászatot a szökevény után a rendőrség, az áldozatok hozzátartozóinak nem maradt esélye, hogy megtudják, miért tette mindezt a gyilkos.Három rendőrt a gyanúsított menekülésének segítésével és gondatlansággal vádoltak meg, a kenyai Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Wanjala nem áll az igazságszolgáltatás elé.