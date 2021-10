11 gyerek fulladt vízbe, amikor elvitték őket folyót tisztítani

Tizenegy gyerek fulladt a vízbe, tízet pedig ki kellett menteni, amikor az iskolájuk elvitte őket folyót tisztítani Indonézia Nyugat-Jáva tartományában – számolt be az AP hírügynökség.



Eleven students drowned and 10 others were rescued during a school outing for a river cleanup in Indonesia’s West Java Province, officials say. https://t.co/tmSi0BOVET